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美伊互轟升級 停火破裂後戰火再擴大

伊朗擴大攻勢 約旦、科威特、巴林接連傳出遭襲

美軍持續空襲伊朗 荷姆茲海峽成新焦點

美伊衝突持續升高。美軍中央司令部（CENTCOM）18日表示，伊朗前一天對約旦境內美軍基地發動彈道飛彈及無人機攻擊，造成2名美軍人員死亡、另有1人失聯，為雙方戰事爆發以來美軍最新重大傷亡事件。同一天，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的官方社群帳號也發表聲明，警告美國若持續升高衝突，將付出更沉重代價。根據路透社報導，美國中央司令部稱，兩名美軍人員於18日在約旦遭遇攻擊時喪生，另有一名軍人仍列為失蹤。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X發文哀悼表示，「願英雄安息，他們的犧牲只會讓我們更加堅定。」CNN報導，這是自3月以來首次有美軍人員在這場戰事中喪命。美聯社則指出，這也是美伊戰爭爆發初期以來，首次有美軍人員因伊朗直接火力攻擊而死亡。隨著最新傷亡傳出，美伊衝突爆發以來，已有16名美軍死亡、超過420人受傷。美國與伊朗一個月前曾達成臨時停火協議，但協議於上週破裂後，雙方連續多日互相發動攻擊，美軍已連續7個夜晚空襲伊朗境內軍事與基礎設施，外界擔憂雙方恐再度陷入全面戰爭。伊朗方面則表示，美軍一再違反停火協議，證明美國總統川普（Donald Trump）的承諾「毫無可信度」。穆吉塔巴透過官方聲明指出，美國正試圖進一步升高衝突，「既然美國敵人選擇讓戰事升級，並承擔更高的代價與羞辱，伊朗民族及抵抗陣線將給予他們永生難忘的教訓。」除約旦外，伊朗18日也持續對美國在波斯灣盟友周邊目標發動攻擊。科威特軍方表示，成功攔截多枚伊朗彈道飛彈及無人機，但消防人員及石油設施工作人員在應對攻擊時仍有人受傷。科威特國營石油公司也證實，旗下1處石油設施遭到多次攻擊，造成設備受損及人員受傷。伊朗革命衛隊（IRGC）則宣稱，已攻擊美軍位於科威特阿里夫詹營區（Camp Arifjan）的後勤支援中心，以及阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）的雷達設施。伊朗官方媒體另稱，革命衛隊也對巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Air Base）及情報中心發動攻擊，並宣稱在約旦阿茲拉克（Al Azraq）美軍基地的飛彈與無人機攻勢中，擊毀至少2架美軍戰機及另外3架軍機。不過，路透社表示，無法獨立證實伊朗公布的相關戰果。另一方面，沙烏地阿拉伯東部哈爾季（Al-Kharj）及紅海港口延布（Yanbu）19日凌晨也發布防空警報，要求居民前往避難。知情人士透露，警報與伊朗飛彈來襲有關，若屬實，將是伊朗3個多月來首度對沙國發動飛彈攻擊。不過，沙國官方並未說明警報原因，伊朗革命衛隊也未提及曾攻擊沙國。美軍則持續加大對伊朗的軍事打擊力度。美軍中央司令部表示，已鎖定伊朗監視設施、軍事後勤系統、地下武器儲存設施及海上作戰能力等目標展開空襲。伊朗國營電視台指出，美軍19日凌晨空襲南部荷姆茲甘省（Hormozgan），造成3人死亡、8人受傷，並導致2座橋梁及1條公路隧道受損；當天下午，美軍又再度對同一地區發動新一波空襲，但未傳出平民傷亡。伊朗衛生部表示，過去3週以來，美軍空襲已造成全國至少50人死亡、超過500人受傷。