我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃季軍戰由英格蘭以6：4力退法國，收下隊史首座世界盃季軍。季軍賽結束後，一項流傳數十年的「世界盃季軍定律」再次受到關注。根據統計，近8屆世界盃有7支季軍球隊，都曾在4強賽敗給最後的冠軍。今年最終由英格蘭奪下季軍，若4強淘汰他們的阿根廷最終奪冠，這項神奇紀錄將再次應驗。值得一提的是，「世界盃季軍定律」共有3次無緣靈驗，最大苦主竟然就是阿根廷。英格蘭本屆世界盃在4強戰遭阿根廷以2：1逆轉，無緣晉級決賽，只能轉戰季軍戰。不過「三獅軍團」並未因此鬆懈，在季軍戰上演10球大戰，以6：4擊敗法國，抱回隊史首面世界盃季軍。這個結果也讓球迷重新討論「世界盃季軍定律」。從1994年至2022年共8屆世界盃當中，有7支最終拿下季軍的球隊，都是在4強敗給最後的世界冠軍。包括1994年瑞典敗給巴西、1998年克羅埃西亞敗給法國、2002年土耳其敗給巴西、2006年德國敗給義大利、2010年德國敗給西班牙、2018年比利時敗給法國，以及2022年克羅埃西亞敗給阿根廷，最後奪冠的球隊全都是他們4強戰的對手。唯一例外發生在2014年巴西世界盃，當時荷蘭在4強PK大戰不敵阿根廷，最終拿下季軍，但阿根廷決賽敗給德國，只能屈居亞軍。若將時間拉長，自1982年恢復4強淘汰賽制度後，這項定律僅有3次沒有成立。巧合的是，3次都與阿根廷有關。1986年，阿根廷雖然最終奪冠，但4強擊敗的比利時最後僅獲第四名；1990年阿根廷4強淘汰義大利，但自己決賽敗給西德，義大利反而收下季軍；2014年則是4強擊敗荷蘭，但決賽再度飲恨，由荷蘭獲得季軍。換句話說，只要阿根廷在4強擊敗某支球隊，那支球隊反而未必能成為季軍，也讓阿根廷成為這項「世界盃季軍定律」唯一的例外。除了神奇定律備受討論外，這場英法大戰本身也獲得不少好評。前英格蘭國腳沃諾克（Stephen Warnock）在BBC節目中表示，賽前不少人擔心季軍戰會因雙方無緣決賽而缺乏鬥志，甚至像是一場例行訓練賽，但最終完全出乎意料。沃諾克指出：「這場比賽踢得太精彩了，我原本擔心球員只是完成比賽而已，沒想到雙方踢出本屆世界盃最流暢、最具觀賞性的比賽之一。」