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▲林襄主動抓著馬傑森的頭磨鼻子，最後兩人拿到兩個紅包。（圖／翻攝自m_r_g_g_g Threads）

中華職棒明星賽昨（18）晚登場，在8局上中華隊換馬傑森上場，身為緋聞女友，林襄馬上拿起麥克風應援，還戴上自己準備的頭紗，一開口就問馬傑森「願意嗎」讓全場尖叫聲不斷。不少粉絲都說，這次林襄在面對感情的態度非常大方，也懂得自嘲，比起3年前正走紅時，明明談戀愛又不敢講的樣子，現在自然許多，也更加圈粉。林襄在2023年8月時被爆出和球星馬傑森交往，未料不到半年就傳出分手，戀情疑似見光死，今年6月再次被拍到牽手逛街，悄悄復合，這回林襄不再躲躲藏藏，而是大方認愛，還在明星賽中披上頭紗，問馬傑森「願意嗎」，不過林襄最後問馬傑森的是，願不願意在這場比賽中打一支全壘打給大家看，把大家嚇了一跳。林襄事後也在Threads上回應網友，笑說「做點效果ㄎㄎㄎ」，希望大家能看得開心。回顧3年前林襄事業正起飛，身為全民女神、流量保證，她的一舉一動都受到關注，更別說是感情了，就算談戀愛也很容易會被酸民罵，或許是初嚐走紅滋味，還不知道怎麼應對，戀情最後也無疾而終。不過這些年林襄不只應援，也主持節目，出席大大小小的活動，心態上也成熟許多，再度被拍到牽手馬傑森，她也不躲藏，而是大方展現女友力，在活動上主動公主抱、磨鼻子、摸頭殺，不少粉絲都讚林襄非常大方，「自嘲娛人做到成功」、「她是一個很真誠的女孩而且還大方示愛，十分欣賞」、「襄真的是很好的女孩」、「就是喜歡她這種毫無避諱的個性啦」。