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2026世界盃季軍戰，英格蘭以6比4擊敗法國，兩隊合計攻入10球，寫下世界盃44年來單場進球數新高。這場上半場4比0、下半場4比2的進球大戰，讓全球球迷陷入瘋狂，網友驚呼「季軍賽竟然變成10球瘋狂夢幻之戰」、「這是本屆最精彩的比賽，沒有之一」，更有許多人認為「這場才是真正的決賽」。英格蘭與法國在季軍戰火力全開，合力轟入10球，成為世界盃史上第6場單場至少10球的比賽。前5場分別是1954年奧地利7比5瑞士（12球）、1938年巴西6比5波蘭（11球）、1954年匈牙利8比3西德（11球）、1982年匈牙利10比1薩爾瓦多（11球），以及1958年法國7比3巴拉圭（10球）。這場10球大戰也是季軍戰史上進球數新高。過去21場季軍戰中，有20場在90分鐘內結束比賽，從未出現過單場雙位數進球。英格蘭6比4法國一戰，一舉改寫這項紀錄。網友紛紛在社群平台X上狂讚：「這絕對是世界盃有史以來最刺激、最享受的季軍賽」、「英法對決什麼事都可能發生，這屆世界盃太瘋狂了」、「歷史性、世界級！10球世界盃史詩之戰，英格蘭拿下季軍！」也有球迷直言：「很多人覺得這場才是真正的決賽，阿根廷對西班牙要達到這水準恐怕很難。」英格蘭隊史第3次參加季軍戰，前兩次分別是1990年（輸義大利）與2018年（輸比利時），這次終於如願奪下隊史首座季軍。德國則是季軍戰最強王者，5次參戰4度奪牌，均為歷史最多。原本外界預期季軍賽會平淡收場，結果英格蘭與法國聯手踢出一場充滿激情、戲劇性的史詩級比賽。這場10球大戰也為台灣時間7月20日凌晨3時的決賽（阿根廷vs西班牙）掀起最高潮，梅西（Lionel Messi）能否率阿根廷捧盃，全球球迷都在期待。