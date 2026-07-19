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2026美加墨世界盃季軍戰落幕，法國雖未能如願爭冠，但當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）仍踢出個人代表作。根據《懂球帝》報導，姆巴佩在季軍戰繳出2進球、1助攻，本屆世界盃累積來到10球、4助攻，正式超越梅西（Lionel Messi），暫居射手榜第1，也讓世界盃金靴獎懸念延燒到最後一天。梅西若要在決賽逆轉金靴獎，第一種是直接上演帽子戲法，以11球超越姆巴佩；第二種則是至少繳出2進球、1助攻，讓雙方同樣10球時，靠助攻數壓過姆巴佩。本屆世界盃射手榜競爭激烈，季軍戰前，姆巴佩與梅西仍處於拉鋸狀態。如今姆巴佩靠著季軍戰2射1傳，將個人數據推進到10球、4助攻，暫時登上射手榜首位；梅西目前則是8球、4助攻，將在阿根廷對西班牙的決賽中做最後一搏。世界盃金靴獎排名規則為，若進球數相同，先比較助攻數；若助攻數也相同，再比較出場時間，出場時間較少者排名在前。由於梅西目前比姆巴佩少出場57分鐘，但決賽若先發或出賽時間足夠，總出場時間很可能反超姆巴佩。也就是說，梅西若要在決賽逆轉金靴獎，條件相當嚴苛。第一種是直接上演帽子戲法，以11球超越姆巴佩；第二種則是至少繳出2進球、1助攻，讓雙方同樣10球時，靠助攻數壓過姆巴佩。若梅西只是梅開二度，進球與助攻都與姆巴佩相同，反而可能因出場時間較多而落後。姆巴佩此戰不只衝上本屆金靴榜首，也進一步墊高自己在世界盃歷史上的地位。不過，賽後受訪時，他並沒有太多喜悅，反而坦言，個人紀錄並不是他此刻最在意的事。談到成為世界盃歷史射手王，姆巴佩表示，這樣的紀錄或許等到退役後回頭看，才會真正感受到意義。他也直言，自己當然知道在世界盃進這麼多球，能讓球員進入特殊境界，「但我寧願不當這個歷史射手王，而去參加明天的決賽。」姆巴佩也提到，梅西一直在進球，決賽肯定也會進球，因此金靴獎仍要等到最後才知道結果。對他來說，每一場比賽進球的目的，始終是幫助球隊，而不是單純累積個人數字。相較於個人紀錄，姆巴佩更在意法國本場比賽的內容。他賽後坦言，這場季軍戰呈現截然不同的兩個半場，上半場的法國踢得太不像自己，甚至會讓人覺得球員沒有尊重身上的國家隊戰袍。姆巴佩形容，法國上半場踢得太像「普通人」，但身處這個位置的球員，不能容許自己如此平庸。他認為球隊當時完全被打懵，直到下半場才重新找回頂級球員應有的狀態，變成心理素質極強的機器，拋開情緒，努力完成該做的事。只是即使法國下半場重新振作，最終仍無法改變比賽結果。姆巴佩也坦言，這讓他特別替總教練德尚（Didier Deschamps）感到遺憾，因為全隊原本都希望用勝利送給主帥。