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2026年世界盃季軍戰，法國與英格蘭狂轟10球，最終以4：6落敗，遺憾拿下殿軍。這場比賽對於法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）而言，注定是一場悲情的封神之夜。他雖然在下半場梅開二度，本屆累積10球、世界盃生涯累積22球，正式超越梅西（Lionel Messi）登基世界盃歷史第一進球王，但賽後他接受採訪時，言談間沒有絲毫喜悅，反而說道：「梅西明晚在決賽肯定也會進球。如果可以交換，我寧可不要這個歷史射手王，去換明晚能踢決賽。」此役法國在上半場遭英格蘭徹底壓制，短短45分鐘內被灌進4球，陷入0：4絕境。易邊再戰後，法國展開瘋狂反撲，一度將比分追近至3：4，但最終仍無力逆轉。賽後接受訪問時，姆巴佩回顧這場跌宕起伏的比賽表示：「我不知道該怎麼形容，我認為這場比賽呈現出截然不同的兩個半場。」談到上半場的低迷表現，姆巴佩坦言外界批評並非沒有原因：「我能理解有人會覺得我們像是在開玩笑，甚至是不尊重這件球衣。但我更願意說，我們當時表現得太像『普通人』了。」他進一步說：「在我們身處的位置，不能允許自己如此平庸。我們當時完全被打懵了，直到後來才真正醒過來。」法國在下半場展現完全不同的精神面貌，姆巴佩第48分鐘、第66分鐘連續破門，另外助攻巴爾科拉（Bradley Barcola）得分，單場直接參與3個進球，帶領法國吹起反攻號角。姆巴佩表示：「下半場我們重新找回頂級球員的樣子，像一台沒有感情的機器，完全專注在比賽。」不過，他也坦言，球隊雖然成功贏下下半場，卻已經無法挽回前45分鐘造成的傷害：「我們做到了該做的事，贏下了下半場，但最後沒有贏得比賽。這對總教練來說尤其令人遺憾，我們原本想送給他一場勝利。」姆巴佩說：「上半場的表現讓人感覺我們辜負了他，但那絕對不是我們想傳達的態度。這就是足球，我們感謝德尚所做的一切，這場比賽不會抹去他的傳奇。」雖然法國稍微可惜以第四名結束本屆世界盃，但姆巴佩個人仍締造歷史。本場梅開二度後，姆巴佩本屆世界盃累積10球，超越阿根廷球王梅西（Lionel Messi），登上射手榜第一；同時他的世界盃生涯總進球數也來到22球，超越梅西的21球，獨居世界盃歷史射手榜龍頭。不過，姆巴佩對這項紀錄看得相當淡然。他表示：「梅西一直都在進球，明天他肯定也會進球，這沒有疑問。我只是努力在每場比賽透過進球幫助球隊。當然，能在世界盃進這麼多球，是非常特別的成就，但如果可以選擇，我寧願不要成為歷史射手王，而是參加明天的決賽。」