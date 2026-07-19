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2026世界盃決賽將在台灣時間7月20日凌晨3點開踢，FIFA首度推出超級盃級中場秀，原傳出可能長達30分鐘，引發阿根廷與西班牙兩隊強烈不滿。FIFA最終緊急轉彎，確定中場休息總長17分鐘，其中舞台搭拆耗時6分鐘，實際表演壓縮至11分鐘，讓球員不致因過長等待而冷掉。本屆世界盃決賽將在紐約／紐澤西大都會人壽體育場登場，FIFA首次仿照美國超級盃模式，在世界盃決賽中場安排大型表演。根據外媒報導，這場中場秀卡司相當豪華，包括小賈斯汀（Justin Bieber）、瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）以及韓國男團BTS，並由Coldplay主唱克里斯・馬汀（Chris Martin）策劃。不過，先前有消息指出，決賽中場秀可能長達30分鐘，立刻引發爭議。依照國際足球協會理事會（IFAB）規則，中場休息原則上不得超過15分鐘，若表演時間拉到半小時，不只可能踩到規則紅線，也會讓球員長時間處於休息狀態，影響下半場重新啟動。面對阿根廷與西班牙足協的疑慮，FIFA已在決賽前通知兩隊，中場休息總長將控制在17分鐘，其中6分鐘用於舞台組裝與拆除，真正表演時間則壓縮在11分鐘內。中場休息時間看似只是幾分鐘差距，但對世界盃決賽等級的球員而言，影響可能非常關鍵。足球員在上半場高強度奔跑45分鐘後，身體處於高溫、高心率狀態，若中場停留太久，肌肉冷卻、節奏中斷，下半場重新進入比賽時，受傷風險與比賽狀態都可能受到影響。事實上，南美足聯（CONMEBOL）曾在2021年希望將中場休息最長時間延長至25分鐘，但遭IFAB拒絕，理由正是長時間停止活動可能對球員福利與安全造成負面影響。類似爭議也不是第一次出現。2024年美洲盃決賽，阿根廷與哥倫比亞之戰就曾因中場表演延長休息時間，引發哥倫比亞總教練羅倫佐（Nestor Lorenzo）不滿。他當時直言，決賽中場休息應該維持15分鐘，因為這是規則；若因演唱會延後20到25分鐘才回到場上，可能影響球員體能與狀態。FIFA近年積極把世界盃包裝成更大型的娛樂產品，本屆決賽中場秀就是最明顯一步。去年在同一座球場舉行的世俱盃決賽，FIFA就曾安排Coldplay、J Balvin、Doja Cat等藝人演出，當時中場休息時間長達約24分鐘。這次世界盃決賽，FIFA顯然希望進一步複製美國超級盃模式，讓決賽不只是足球比賽，也成為全球娛樂事件。不過，足球與美式足球節奏不同，球員對中場休息長度也更敏感。尤其阿根廷與西班牙都主打高強度節奏與技術細節，任何額外等待都可能影響球員下半場進入比賽的速度。