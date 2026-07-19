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伊朗：美方先毀約 德黑蘭不再履行承諾

停火談判形同破局 戰火擴及基礎設施

中東局勢惡化 美國發布全球旅遊警示

美國與伊朗衝突持續升高，雙方互相攻擊已延續一週，停火協議瀕臨破裂。伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）18日宣布，德黑蘭已停止履行停火協議中的所有承諾，象徵先前由巴基斯坦斡旋促成的停火安排幾乎宣告失效。另一方面，美國國務院也因中東局勢惡化，發布全球旅遊警示，提醒美國公民提高警覺。根據彭博社（Bloomberg）報導，加里巴巴迪在伊朗國營電視台表示，美伊雙方透過巴基斯坦斡旋達成的停火協議，實際上已遭美方破壞。他表示，美國已率先停止履行所有承諾，因此伊朗也決定依據《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》（Islamabad Memorandum of Understanding），全面停止履行協議內容，「美國踐踏並停止履行其所有承諾，我們也已停止履行所有承諾，目前不再執行。」這項停火安排原本規劃，美伊雙方停火60天並展開談判，以尋求達成最終協議，議題涵蓋重新開放荷姆茲海峽，以及限制伊朗核計畫發展等核心爭議。然而，隨著衝突持續升高，彭博社指出，雙方攻擊目標已不再侷限於軍事設施，而是擴及橋梁、港口及其他公共基礎設施，顯示上月簽署的停火協議已難以恢復。隨著中東安全情勢惡化，美國國務院同日發布全球旅遊警示，提醒美國公民留意海外安全風險，並警告局勢仍可能進一步升級。美國國務院在聲明中表示，由於中東緊張局勢持續升高，目前全球安全環境依然複雜，存在不可預期的升級風險，可能導致美國海外利益受到影響，也可能對旅遊安全造成衝擊。國務院建議全球各地的美國公民提高警覺，尤其是身處中東地區者，應密切關注當地美國大使館及領事館發布的最新安全資訊，並隨時掌握相關警示。此外，美方也提醒，受區域局勢影響，部分航班可能取消，相關國家領空也可能不定期關閉，旅客應預留行程彈性，以因應可能出現的交通中斷情況。