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▲羅正公開銀行帳戶餘額，竟僅剩4800元人民幣。（圖／翻攝自微博）

中國男星羅正於2018年參加《偶像練習生》打開知名度，近年又因主演《完美的他》、《撲通撲通喜歡你》等劇擄獲大批粉絲。不料出道近10年的他，竟在近日接受《內娛和TA的經紀人》訪問時透露，銀行存款僅有4800元人民幣（約台幣2.3萬元），他也親揭前經紀公司的合約黑幕，表示第一年金流有超過200、300萬元人民幣（約台幣1000、1500萬元），但自己到手的分紅僅有2萬元人民幣（約台幣10萬元），直呼是越賺越窮，自嘲：「還不如當保安。」羅正近日與經紀人瀟瀟接受訪問，揭露自己出道近10年的心酸與公司黑幕。他透露當年沒看清楚合約內容就簽約，一開始每個月薪水是2500元人民幣（約台幣1萬2千元），參加《偶像練習生》走紅後，雖然薪水翻倍、第一年銀行金流還高達200、300萬元人民幣，但年終分紅僅到手2萬元人民幣，公司以練習室折舊費、飲水機費、助理費、機票、飯店費用等培養練習生的成本，將收入幾乎全扣光，就連在當紅時，也只拿到8萬元人民幣（約38萬元台幣）的年薪，讓當時的他忍不住嘆：「還不如當保安。」羅正進一步透露，當年在他拍戲時，公司還安排一名助理拍他私下不能曝光的畫面，以此威脅他繼續待在公司，若想解約就必須賠償5000萬人民幣（約2.4億元台幣）的違約金，直到遇到現在經紀人瀟瀟，對方幫他接戲、跟前公司打官司，雖然打輸，但違約金降到幾百萬元人民幣，而羅正也在2024年1月還清，目前則還在分期償還律師費。他也在節目中應主持人要求，公開剛繳完信用卡費的帳戶餘額，竟僅剩4800元人民幣，讓大家都超震驚。出道近10年仍負債的他，也打破了外界對於藝人都有豐厚收入的形象。雖然仍有債務須償還，但羅正依然非常樂觀，他表示：「我內心沒有任何波瀾，因為我手裡從沒有錢過。」讓網友都忍不住嘆：「這一路走來是真的不容易」、「這段經歷看著太讓人心酸。」