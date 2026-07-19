美國半導體股近期賣壓沉重，費城半導體指數週五（16日）收盤較6月22日創下的歷史高點回跌20.2%，正式跌入技術性熊市。不過，分析師認為，此波修正較像是漲多後的「夏季整理」，而非AI投資熱潮或半導體產業基本面出現反轉，呼籲投資人不必過度恐慌。
根據Marketwatch報導，費城半導體指數上週五盤中一度重挫5.7%，隨後一度翻紅，最終仍下跌1.6%作收。市場普遍將股價自近期高點回跌20%以上，視為進入熊市的重要技術指標。
美國銀行（Bank of America）分析師艾亞（Vivek Arya）指出，近期半導體股走弱，一方面受到記憶體成本與價格變化的疑慮影響，另一方面則與歷史季節性因素有關。
他表示，過去16年中，有10年的第三季費城半導體指數表現落後標普500指數，而今年第二季半導體股已大漲約80%，累積龐大漲幅後出現獲利了結，本就是市場常見現象。
AI投資熱潮未變 估2030年前規模翻倍
儘管近期市場震盪，艾亞仍維持對半導體、網通設備及晶片設備類股的樂觀看法。他預估，全球人工智慧（AI）相關支出至2030年前仍可望增加一倍以上，達到約1.7兆美元，AI基礎建設投資仍將是帶動產業成長的主要引擎。
他指出，目前超大型雲端服務商（Hyperscalers）的資本支出中，約35%至40%投入記憶體晶片，已是歷史平均水準的2至3倍，顯示AI資料中心仍持續大量採購高頻寬記憶體（HBM）及其他記憶體產品。
此外，DRAM現貨價格已連續8週上漲，NAND Flash價格也維持強勢，預期本季記憶體現貨與合約價格都能維持穩健，有助支撐相關企業獲利。
中國AI模型引發市場擔憂
市場人士分析，上週五半導體股遭到拋售，另一項原因是中國AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）發布大型語言模型「Kimi K3」。
根據Jefferies分析師指出，Kimi K3擁有2.8兆個參數，整體表現已可與Anthropic及OpenAI最新模型相提並論，同時具備更低的使用成本，引發市場重新評估美中AI技術差距是否正在快速縮小。
Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）表示，市場原本就在質疑AI龐大投資是否具有足夠經濟效益，而中國AI模型的快速追趕，更進一步加深投資人的憂慮。
台積電擴大赴美投資 設備商長線仍看俏
雖然近期半導體股回檔，但艾亞仍看好整體設備產業長線需求。
他預估，全球晶圓製造設備（Wafer Fab Equipment）市場規模可望於2027年達到1900億美元，2028年更進一步增至2500億美元，主要受惠AI資料中心持續擴建。
艾亞指出，台積電日前宣布將美國投資規模提高至2650億美元，也可能促使英特爾（Intel）及三星電子（Samsung Electronics）進一步加碼美國投資，以維持競爭力。
此外，荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）預估，深紫外光（DUV）與極紫外光（EUV）微影設備2027、2028年出貨量將以每年逾30%的速度成長，未來還有調漲售價空間，可望持續帶動整體半導體設備產業發展。
科技股漲跌互見 輝達守住市值龍頭
個股方面，週五博通（Broadcom）與超微（AMD）跌約1%，英特爾及輝達（NVIDIA）下跌約2%。
輝達盤中市值一度遭蘋果（Apple）超越，不過收盤前重新奪回美國市值最高企業寶座。
設備股則表現相對疲弱，應用材料（Applied Materials）重挫5.6%，科磊（KLA）下跌3%，科林研發（Lam Research）跌2.4%。
相較之下，儲存裝置族群表現分歧，Sandisk下跌約4%，美光（Micron）小幅收低，但Seagate上漲5.6%，Western Digital也收漲2.2%。
整體而言，市場雖因估值偏高、AI競爭加劇及短線獲利了結而出現劇烈修正，但多數分析師仍認為，目前AI基礎建設需求並未改變，半導體產業長期成長趨勢依舊完整，此波下跌更像是多頭行情中的技術性修正，而非景氣反轉的開始。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國銀行（Bank of America）分析師艾亞（Vivek Arya）指出，近期半導體股走弱，一方面受到記憶體成本與價格變化的疑慮影響，另一方面則與歷史季節性因素有關。
他表示，過去16年中，有10年的第三季費城半導體指數表現落後標普500指數，而今年第二季半導體股已大漲約80%，累積龐大漲幅後出現獲利了結，本就是市場常見現象。
AI投資熱潮未變 估2030年前規模翻倍
儘管近期市場震盪，艾亞仍維持對半導體、網通設備及晶片設備類股的樂觀看法。他預估，全球人工智慧（AI）相關支出至2030年前仍可望增加一倍以上，達到約1.7兆美元，AI基礎建設投資仍將是帶動產業成長的主要引擎。
他指出，目前超大型雲端服務商（Hyperscalers）的資本支出中，約35%至40%投入記憶體晶片，已是歷史平均水準的2至3倍，顯示AI資料中心仍持續大量採購高頻寬記憶體（HBM）及其他記憶體產品。
此外，DRAM現貨價格已連續8週上漲，NAND Flash價格也維持強勢，預期本季記憶體現貨與合約價格都能維持穩健，有助支撐相關企業獲利。
中國AI模型引發市場擔憂
市場人士分析，上週五半導體股遭到拋售，另一項原因是中國AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）發布大型語言模型「Kimi K3」。
根據Jefferies分析師指出，Kimi K3擁有2.8兆個參數，整體表現已可與Anthropic及OpenAI最新模型相提並論，同時具備更低的使用成本，引發市場重新評估美中AI技術差距是否正在快速縮小。
Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）表示，市場原本就在質疑AI龐大投資是否具有足夠經濟效益，而中國AI模型的快速追趕，更進一步加深投資人的憂慮。
台積電擴大赴美投資 設備商長線仍看俏
雖然近期半導體股回檔，但艾亞仍看好整體設備產業長線需求。
他預估，全球晶圓製造設備（Wafer Fab Equipment）市場規模可望於2027年達到1900億美元，2028年更進一步增至2500億美元，主要受惠AI資料中心持續擴建。
艾亞指出，台積電日前宣布將美國投資規模提高至2650億美元，也可能促使英特爾（Intel）及三星電子（Samsung Electronics）進一步加碼美國投資，以維持競爭力。
此外，荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾（ASML）預估，深紫外光（DUV）與極紫外光（EUV）微影設備2027、2028年出貨量將以每年逾30%的速度成長，未來還有調漲售價空間，可望持續帶動整體半導體設備產業發展。
科技股漲跌互見 輝達守住市值龍頭
個股方面，週五博通（Broadcom）與超微（AMD）跌約1%，英特爾及輝達（NVIDIA）下跌約2%。
輝達盤中市值一度遭蘋果（Apple）超越，不過收盤前重新奪回美國市值最高企業寶座。
設備股則表現相對疲弱，應用材料（Applied Materials）重挫5.6%，科磊（KLA）下跌3%，科林研發（Lam Research）跌2.4%。
相較之下，儲存裝置族群表現分歧，Sandisk下跌約4%，美光（Micron）小幅收低，但Seagate上漲5.6%，Western Digital也收漲2.2%。
整體而言，市場雖因估值偏高、AI競爭加劇及短線獲利了結而出現劇烈修正，但多數分析師仍認為，目前AI基礎建設需求並未改變，半導體產業長期成長趨勢依舊完整，此波下跌更像是多頭行情中的技術性修正，而非景氣反轉的開始。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。