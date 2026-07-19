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2026年世界盃季軍戰，英格蘭與法國瘋狂互飆10球，最終英格蘭以6：4血洗法國，收穫了自1966年奪冠以來的世界盃最佳戰績。值得一提的是，賽前現場大螢幕亮出總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）介紹時遭到滿場球迷噓爆，英格蘭傳奇前鋒希勒（Alan Shearer）在賽後字字見血地痛批圖赫爾在四強賽對陣阿根廷時犯下致命錯誤，更直言若是瓜迪奧拉（Pep Guardiola）或埃迪豪（Eddie Howe）帶隊的話早就闖進決賽。英格蘭在四強賽曾以1：0領先阿根廷，最終卻慘遭1：2逆轉。希勒在專欄中怒火中燒地指出，這完全是「人禍」導致的結果：「圖赫爾犯了一個代價很高的錯誤。領先之後我們竟然一直採取防守戰術。他換下高登、換上後衛孔薩，這是在向全隊傳遞什麼信號？就是告訴大家『我們要守到比賽結束』。」希勒不屑地表示，圖赫爾之前對陣挪威和墨西哥時用五後衛「擺鐵桶陣」僥倖成功，就誤以為這招對阿根廷也管用：「阿根廷比那些球隊強太多了。我們被壓在自己的半場根本出不去，一解圍球權又回到阿根廷腳下。英足總請圖赫爾來，就是為了贏球、為了奪冠，但他卻用和修斯蓋特一模一樣的方式告別世界盃，這真的讓人很痛苦。」希勒甚至開酸，直言這支阿根廷「比四年前奪冠的那支還要弱，只是老了四歲」，英格蘭明明迎來了絕佳的歷史奪冠機會，卻硬生生被圖赫爾的保守調度給葬送。儘管英足總已經與圖赫爾續約兩年，認同他帶隊征戰2028年英國本土舉辦的歐洲盃，但希勒對此依舊充滿擔憂。他更拋出驚人預言：「2028年歐洲盃如果我們在主場還拿不到冠軍，那麼很遺憾，在我有生之年，英格蘭可能再也無法奪冠了。」希勒分析，英格蘭目前不論實力還是底蘊，都已經落後於西班牙、阿根廷，甚至是即將迎來席丹（Zinedine Zidane）執教的法國隊。同時，他對英格蘭未來的陣容感到非常焦慮，尤其是頭號神鋒凱恩（Harry Kane）兩年後將高齡35歲，後繼無人是巨大隱憂。雖然希勒坦言，如果能簽下瓜迪奧拉（Pep Guardiola）當主帥，英格蘭絕對穩進決賽，或者由紐卡索聯總教練埃迪豪（Eddie Howe）執教也會非常出色，但現實是圖赫爾依舊穩坐帥位。希勒最後撂下重話，希望這位拿著高薪的德國名帥能從這次慘痛教訓中醒悟：「不管你年紀多大、過去多成功，你都得吸取教訓。圖赫爾應該要感到痛苦，並承認自己真的做錯了。」英格蘭媒體《電訊報》記者愛德華（Luke Edwards）則認為，圖赫爾應該繼續留任。他表示：「無論以什麼方式走到這一步，英格蘭都已經取得1966年奪冠以來最佳世界盃成績。」愛德華（Luke Edwards）說：「雖然圖赫爾在輸給阿根廷後受到批評，但他理應保住帥位，並獲得在2028年扭轉局面的機會。」英足總近期也已與圖赫爾完成續約，代表高層仍相信這位德國教頭能帶領英格蘭突破最後一步。