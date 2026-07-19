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2026世界盃冠軍戰台灣時間7月20日凌晨3時開踢，阿根廷力拚1962年巴西以來首度連霸，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）卻在決賽前夕陷入陣容抉擇。根據阿根廷記者艾杜爾（Gaston Edul）報導，斯卡洛尼（Scaloni）正評估兩位置變動，右後衛與中場人選仍未定案，先發名單預計周日中午才會拍板。阿根廷一路殺進決賽，淘汰賽階段主力架構大致穩定，但右後衛位置仍存在變數。莫利納（Nahuel Molina）本屆淘汰賽4場都先發出賽，不過4場比賽都被提前換下，也讓外界關注他是否能在決賽續任先發。另一名競爭者則是蒙提爾（Gonzalo Montiel）。蒙提爾曾在小組賽3場中先發2場，進入淘汰賽後多半從板凳出發，但他具備大賽經驗，2022年世界盃決賽更曾踢進關鍵12碼，幫助阿根廷擊敗法國奪冠。如今面對西班牙速度與傳控兼具的邊路攻勢，他是否重回先發，也成為斯卡洛尼賽前考量之一。目前阿根廷後防另外3個位置預計較無懸念，中衛羅梅洛（Cristian Romero）、利桑德羅・馬丁內斯（Lisandro Martinez）與左後衛塔利亞菲科（Nicolas Tagliafico）都被看好繼續先發。另一個關鍵變數在中場。德保羅在4強對英格蘭一戰並未先發，由朱利亞諾・西蒙尼（Giuliano Simeone）頂上，不過到了決賽，斯卡洛尼可能重新啟用這名老臣。朱利亞諾・西蒙尼具備速度與衝擊力，能在邊路與反擊中提供更直接的威脅；但若面對西班牙，中場控制權可能比單點爆發更重要。西班牙擁有羅德里（Rodri）與法比安・魯伊斯（Fabian Ruiz）組成的強勢中場，阿根廷若想降低對手控球壓迫，德保羅的跑動、對抗與節奏維持，可能會比純進攻能力更符合決賽需求。德保羅雖然攻擊火力不如朱利亞諾・西蒙尼直接，但他與梅西長年搭檔，熟悉阿根廷在大賽中的節奏與防守站位。對斯卡洛尼來說，是否讓德保羅回到先發，等於是在「衝擊力」與「穩定性」之間做選擇。外媒指出，阿根廷最終先發預計不會太早確認，斯卡洛尼可能要到決賽當天中午才做出最後決定。這也代表阿根廷仍可能根據球員身體狀況、西班牙先發配置與比賽策略進行微調。