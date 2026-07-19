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▲穆又甯曬出黑白照，心碎透露乾媽因腦溢血病危。（圖／翻攝自穆又甯IG@chloe_320）

中華職棒明星賽在18、19日於台北大巨蛋舉行，不料樂天女孩穆又甯突然於昨日緊急宣布請假消息，將由凱伊代班。她淚崩表示乾媽睡覺突然腦溢血，因狀況不佳，醫生建議放棄手術，這兩天就會由醫生評估拔管，並公開牽著乾媽手的黑白照，心碎表示：「她就要離開人間去當天使。」讓粉絲都感到非常心疼。穆又甯昨日突然發出一張牽著手的黑白照片，告知粉絲要請假的消息，「親愛的小幽甯（粉絲名稱），還有明天準備去大巨蛋看明星賽的朋友，很抱歉…我明天臨時請凱伊為我代班。」並透露乾媽睡覺時突然腦溢血後，進了加護病房，「由於狀況不佳，醫生建議放棄手術，所以我的乾媽這兩天會由醫生評估拔管，她就要離開人間去當天使。」雖然心碎，但穆又甯仍心繫粉絲，「擔心在場上無法呈現歡樂的情緒給各位，臨時請假，還請大家見諒。」許多粉絲得知消息後，也都非常心疼她，紛紛安慰：「妳要照顧好自己」、「我們都能諒解，不要擔心」、「沒關係，家人最重要」、「我們都會等妳的。」穆又甯本名為邱澄甯，她在2021年正式加入樂天桃猿啦啦隊，成為「Rakuten Girls」樂天女孩的成員，甜美外型與精湛舞技讓她火速吸引大批粉絲。除了啦啦隊活動外，她也出演過多部戲劇，像是《幸福來了》、《實習醫師鬥格》、《多情城市》等。