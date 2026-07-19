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▲蔡阿嘎（右）和老婆二伯捲入抄襲風波。（圖／蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎和老婆二伯的母嬰品牌「HAHABABY」近來捲入抄襲風波，二伯的爸爸疑似在群組替他們夫妻兩加油打氣，更說蔡阿嘎是愛家的好男人，不會輕易被打倒，事實上，3年前二伯的爸爸曾酒後吐真言，開玩笑說當初得知二伯要嫁給蔡阿嘎，第一個反應竟然是「試試看，離婚也沒關係」，還說家裡永遠有她的房間，非常感人。3年前HAHABABY的官方YouTube頻道上傳一支日常影片，一行人到二伯家喝酒聊天，結果二伯爸喝醉，聊到當初得知女兒要嫁給蔡阿嘎，第一個反應是，「也是要讓她試試看，養到28歲嫁不出去我也是很煩惱，第一次試試看，如果離婚，這裡有一間房間，誰要進去睡都不行，只有她可以，不管什麼時候，回來就有一個家可以睡覺，我的心肝寶貝。」非常感人。而如今蔡阿嘎和二伯捲入抄襲風波，多個日系品牌發聲要開啟調查，HAHABABY官網上也有許多商品默默下架，原本的商品頁連結點開後，會直接跳回官方首頁。包括無袖櫻衫島尾裙＆短袖襯衫、極簡系列兒童三重紗細肩洋裝、極簡系列大人三重紗細肩洋裝、細條紋大人接網紗短袖洋裝上衣、大蝴蝶結寬版牛仔長褲、Haha擁豹大人落肩上衣、極簡系列短袖層次尾龍連身裙、皺皺布澎澎短袖綁帶套裝、大人牛仔口袋七分寬褲等。事實上，二伯在風波爆開第一時間就出面回應，不過她並沒有交代完整的生產線，只有說衣服從發想到做出來需要時間，不可能現在看到立刻抄襲，還一度忍不住淚水。根據《ETtoday星光雲》報導，HAHABABY總監羅禁慾在分階級的社團「金哈比」回應，一件衣服從構思到上市，需要數月時間，在流行趨勢的影響下，也有可能出現設計元素相似的狀況，團隊會虛心接受各方意見。有趣的是，要成為金哈比會員，一年至少需要累積消費滿12萬元，也就是說羅禁慾的聲明文，只有VIP會員看得到，截稿前團隊尚未對一般消費者有其他回應。