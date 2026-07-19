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2026年世界盃季軍戰，英格蘭與法國兩隊全場狂轟10顆球，英格蘭雖然在上半場就灌進4球，卻在下半場差點遭到法國隊驚天逆襲，最終還是以6：4險勝法國奪下季軍，創下自1966年奪冠以來的隊史次佳戰績。這場被外媒形容為「史上最奇特卻最有趣」的雲霄飛車大戰中，最令人動容的一幕發生在英格蘭金童貝林漢姆（Jude Bellingham）攻入鎖定勝局的第6球後，沒有獨自慶祝，反而奔向受傷的隊友亨德森（Jordan Henderson），直接讓球迷集體淚崩。由於是季軍爭奪戰，兩隊防守強度顯然不如淘汰賽緊繃，卻也因此激盪出最原始的進球秀。開賽僅3分鐘，英格蘭中場賴斯（Declan Rice）就以一記驚天世界波遠射破門，帶領球隊在上半場打出4：0的夢幻開局。不過易邊再戰後，法國隊在隊長姆巴佩的帶領下展開亡命反撲，瞬間將比分追至3：4。雖然第87分鐘薩卡頂住壓力射入點球、完成本場的帽子戲法，但頑強的法國隊隨即在第96分鐘由丹貝萊（Ousmane Dembélé）再轟進第4球。直到最後一秒都充滿懸念的精彩大戲，讓大演帽子戲法的薩卡賽後接受採訪時都忍不住抱頭驚呼：「這真的是一場Crazy、Crazy game！」英國權威媒體BBC在速報中驚嘆：「這是一場令人難以置信的超展開，英格蘭最終在經歷了主要大賽中『最奇妙也最精彩』的一場比賽後帶走勝利。」《衛報》更直接在報導開頭寫道：「這場宛如雲霄飛車般的比賽，到底該從哪裡開始說起？」就在法國即將追上來時，年僅23歲的皇家馬德里巨星貝林漢姆站了出來。他在傷停補時階段破門，這顆進球不僅是他本屆賽事的第7球，一舉打破了英格蘭代表隊單屆世界盃的個人最高進球紀錄，更徹底粉碎了法國隊的逆轉希望。貝林漢姆在皮球破網的瞬間，完全沒有理會現場的歡呼，而是轉身以百米衝刺的速度狂奔向球員休息區，直接給了坐在長凳上的36歲受傷老將喬亨德森（Jordan Henderson）一個大大的擁抱。亨德森在16強戰對陣墨西哥後，因摔倒導致手臂嚴重骨折，被迫接受手術並宣告提前報銷，但身為精神領袖的他依然堅持綁著繃帶在場邊為小老弟們吶喊。貝林漢姆這記穿越替補席的擁抱，瞬間引爆社交媒體，無數球迷激動留言：「貝林漢姆進球後，立刻跑向亨德森，我當時都感動得熱淚盈眶了。」「看到貝林漢姆進球後立刻跑向亨德森，我真是太高興了。」「貝林漢姆的進球固然精彩，但他立刻跑向受傷的亨德森的舉動更令人動容，我差點哭了。」