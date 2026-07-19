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挪威「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland）在2026世界盃中雖然無緣帶領球隊更進一步，但他首度征戰世界盃的狂熱效應已席捲全球。在最新曝光的個人Vlog《我的世界盃最後24小時》中，哈蘭德自爆在對陣英格蘭前就悲觀預言挪威會被淘汰。身為曼城王牌射手，哈蘭德長期背負巨大期待，他認為外界對自己的期待實在太高，就像是他本季英超攻入27球，「那大家會說，如果不到30球，只是一個還不錯的賽季；如果不到25球，就是糟糕的賽季。」本屆首度參加世界盃的小組賽開始便火力全開，先後面對伊拉克、塞內加爾、象牙海岸與巴西都有進球，4場比賽累積7球，一度有望奪得金靴獎。面對外界常有「哈蘭德功能單一、只會在禁區進球」的酸言酸語，哈蘭德在影片中直言自己從未覺得被低估，而是大家對他的標準「高到不切實際」：「這個賽季我在英超進了27球吧？但在大家的標準裡，不到30球只能算『還不錯』，不到25球就是『糟糕的賽季』。上季我進21、22球，就被說是糟糕的賽季了。」談到八強戰面對自己的出生地兼宿敵英格蘭，哈蘭德透露這場比賽對他意義非凡，畢竟他原本有資格為三獅軍團效力，場上更全是曼城隊友與好友。他也首度公開了賽前的心聲，哈蘭德自嘲地說：「明天對陣英格蘭，我覺得英格蘭會贏，我們將會被淘汰，然後直接回奧斯陸去見國王。這段經歷很美好，但現在是時候結束了。」儘管止步八強，哈蘭德依然對挪威創下隊史前八的奇蹟感到不可思議，更點名「擊敗巴西隊並奉獻罕見遠射」是他這輩子最難忘的世界盃瞬間。影片的最高潮，莫過於退役的「瑞典上帝」伊布亂入哈蘭德的播報現場。一見面伊布就開啟嘴砲模式，盯著哈蘭德剛剪短的頭髮狂虧：「大維京人，你的頭髮怎麼了？這裡容不下兩個人，只能有一個，雖然屬於我的時代過去了，但我25歲的時候也跟你一樣強。」面對大前輩的挑釁，哈蘭德展現頂級情商，搬出美女經紀人拉斐拉（Rafaela Pimenta）當擋箭牌，爆笑反擊：「你知道嗎？經紀人跟我說，如果你再說一次你以前比我強，她就會過來揍你。」逗得現場哄堂大笑。影片最後，哈蘭德更當面追問曾與梅西（Lionel Messi）當過隊友的伊布：「梅西到底有多強？他是歷史最佳嗎？」伊布瞬間收起狂妄，給這位阿根廷球王極高的評價：「他很安靜，但非常出色，他的能力完全是天生的，一切都太自然了。」兩代北歐神級前鋒的私密對話，也為這場瘋狂的美加墨世界盃之旅，寫下了最完美的場外註腳。