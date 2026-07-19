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▲林襄在球場上做效果，圈粉無數。（圖／翻攝自Threads）

林襄在昨（18）晚的中職明星賽中不斷主動向馬傑森示愛，還在他上場時，拿起自備的頭紗，一邊說，「我想勇敢一次」，接著拿起麥克風問他「願不願意...打一支全壘打給大家看」，把球迷逗樂。林襄事後也在Threads上海巡，開心留言，「做點效果ㄎㄎㄎ」，還說希望大家能看得開心。林襄在馬傑森上場時，拿起自備的頭紗，「我相信，今天在場的球迷，大家都想看到大場面，所以我今天呢，想勇敢一次，我想問在場上的選手，馬傑森，請問你今天願意在這場比賽裡，打一支全壘打給大家看嗎！」等不到馬傑森的回應，林襄還自己收尾，「大家失望了，還早還早。」接著開始跳馬傑森應援曲。粉絲都大讚林襄很大方又懂自嘲，為了明星賽很勇敢地拿自己的緋聞做效果，林襄也回應，「好高級的評價，哈哈哈謝謝你發現我的用心，純屬娛樂，希望大家有玩得/看得開心～」並表示戴頭紗也是想做點效果，還有人說如果林襄IG開付費專區，多PO一點和馬傑森的互動一定會有很可觀的收入，她也貼出3個大笑的貼圖，相當可愛。