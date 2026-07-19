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4267人須賠償9億多 其中3人須賠償2000萬

國軍面臨兵源短缺，但仍有不少官兵寧可提前退伍、賠償違約金也不願留營。根據國防部統計，民國110年至114年底，共有6315人申請提前退伍，其中4267人須負賠償責任，累計應賠償金額達9億2917萬元。國防部近期指出，在4267名須負賠償責任的人中，目前已有3817人完成賠償，累計繳回3億4186萬元，仍有約5.89億元尚未收回。另有594人申請分期賠償，占應賠人數14％，其中以賠償金額100萬元至150萬元者最多，共92人。高額賠償部分，須賠償超過2000萬元者有3人，1000萬元至2000萬元者有3人，500萬元至1000萬元者則有10人，但國防部未進一步說明其所屬軍種、職務及階級。若以年度觀察，113年申請提前離退人數最多，達1589人，其中1076人須賠償，應賠金額為2億5955萬8126元；目前已有951人完成賠償，繳回7713萬5739元。國防部表示，目前申請分期繳納者中，有36人逾期未繳，均已依追償程序辦理催繳、移送及強制執行，後續將持續管制分期賠償及追償作業。