台灣近期爆發大豆沙拉油遭驗出一級致癌物「苯駢芘」（Benzo[a]pyrene，BaP）超標事件，不僅持續擴大下游產品回收範圍，也迅速延燒至政治層面。隨著11月地方選舉逼近，事件已成為朝野攻防焦點，外媒分析認為，這起近年來最嚴重的食安風暴之一，恐對執政的民進黨政府形成政治壓力。
根據南華早報報導，此次事件源於台中中聯油脂生產的大豆沙拉油，遭驗出苯駢芘含量超過法定標準。苯駢芘已被世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，長期暴露可能增加罹癌風險。
據台灣食品主管機關資料，中聯油脂今年4月至6月共生產30批、約2萬8992公噸的大豆沙拉油，供應福壽實業、福懋油脂及泰山企業等大型食品業者，再流向眾多食品加工、餐飲及零售通路。
下游驗出異常 近兩個月後才對外公布
事件最早由下游食品業者南僑集團於5月13日例行檢驗時發現苯駢芘濃度異常，並於6月11日通知中聯油脂。不過，業者直到6月30日才向主管機關通報，政府則於7月3日正式對外公布事件並啟動回收措施。
截至目前，主管機關已完成30批產品中的7批檢驗，其中8478公噸確認超過法定標準；約2600公噸污染油品已完成回收，另有超過5100公噸產品則先行預防性下架，等待進一步檢驗結果。
受影響產品已增至約450項，涉及下游餐廳、旅館、零售商、學校等共1322家業者，事件規模仍持續擴大。
賴清德：食安沒有妥協空間
總統賴清德本週表示，政府將對事件負起完全責任，並強調「食品安全沒有任何妥協空間」，承諾持續追查事件原因，確保問題產品全面下架。
行政院長卓榮泰則否認政府隱匿資訊，強調並非刻意延遲公布，而是隨著調查掌握更多證據，才逐步擴大回收範圍。
卓榮泰表示，未來將加強食品製造管理、提升稽查強度，並推動修正相關食品安全法規，以避免類似事件再次發生。
在野黨批掩蓋真相 要求政府負政治責任
不過，事件處理過程引發在野黨猛烈抨擊。
國民黨主席鄭麗文批評，政府資訊揭露不透明，導致民眾無從得知究竟吃下多少受污染產品，質疑政府「連一桶食用油都管不好，又如何保護台灣人民」。
民眾黨主席黃國昌則指出，民進黨過去曾要求2014年劣質油事件的國民黨政府負起政治責任，如今面對相似食安危機，卻採取不同標準，批評執政黨「雙重標準」。
部分在野黨立委更要求卓榮泰下台，並呼籲賴清德公開向國人道歉。
外界質疑的焦點之一，在於從5月中旬首次驗出異常，到政府正式對外公布已相隔近8週；此外，政府最初僅要求含有20%以上問題油品的產品回收，後續才擴大至所有受影響產品，也引發政策反覆的批評。
北京藉機批評 南華早報：恐衝擊地方選情
事件也引起中國官方關注。中國方面指控民進黨政府企圖隱匿資訊，並稱事件暴露政府對民眾健康「漠不關心」。
報導指出，這起食安事件再次喚起民眾對2014年劣質油風暴的記憶。當年黑心油事件重創社會信任，也成為地方選舉的重要議題，最終導致國民黨遭遇重大挫敗。
東吳大學政治系教授張元祥分析，與2014年相比，這次事件涉及的產品及下游通路更多，對民眾日常生活影響可能更大，政治衝擊甚至可能超越當年的頂新油品事件。
不過，他認為，真正左右11月地方選舉結果的，仍將是中間選民及立場較溫和的綠營支持者，而非藍綠兩大陣營的基本盤。
中國文化大學教授鈕則勳則表示，政府此次危機處理未能充分展現「即時、誠實、負責、同理與一致性」等危機管理原則。
他認為，若政府希望重新贏回民眾信任，除了強化食品安全管理外，也應展現道歉態度、釐清責任歸屬，並提出具體改革措施，才能有效修復社會信心。
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據台灣食品主管機關資料，中聯油脂今年4月至6月共生產30批、約2萬8992公噸的大豆沙拉油，供應福壽實業、福懋油脂及泰山企業等大型食品業者，再流向眾多食品加工、餐飲及零售通路。
下游驗出異常 近兩個月後才對外公布
事件最早由下游食品業者南僑集團於5月13日例行檢驗時發現苯駢芘濃度異常，並於6月11日通知中聯油脂。不過，業者直到6月30日才向主管機關通報，政府則於7月3日正式對外公布事件並啟動回收措施。
截至目前，主管機關已完成30批產品中的7批檢驗，其中8478公噸確認超過法定標準；約2600公噸污染油品已完成回收，另有超過5100公噸產品則先行預防性下架，等待進一步檢驗結果。
受影響產品已增至約450項，涉及下游餐廳、旅館、零售商、學校等共1322家業者，事件規模仍持續擴大。
賴清德：食安沒有妥協空間
總統賴清德本週表示，政府將對事件負起完全責任，並強調「食品安全沒有任何妥協空間」，承諾持續追查事件原因，確保問題產品全面下架。
行政院長卓榮泰則否認政府隱匿資訊，強調並非刻意延遲公布，而是隨著調查掌握更多證據，才逐步擴大回收範圍。
卓榮泰表示，未來將加強食品製造管理、提升稽查強度，並推動修正相關食品安全法規，以避免類似事件再次發生。
在野黨批掩蓋真相 要求政府負政治責任
不過，事件處理過程引發在野黨猛烈抨擊。
國民黨主席鄭麗文批評，政府資訊揭露不透明，導致民眾無從得知究竟吃下多少受污染產品，質疑政府「連一桶食用油都管不好，又如何保護台灣人民」。
民眾黨主席黃國昌則指出，民進黨過去曾要求2014年劣質油事件的國民黨政府負起政治責任，如今面對相似食安危機，卻採取不同標準，批評執政黨「雙重標準」。
部分在野黨立委更要求卓榮泰下台，並呼籲賴清德公開向國人道歉。
外界質疑的焦點之一，在於從5月中旬首次驗出異常，到政府正式對外公布已相隔近8週；此外，政府最初僅要求含有20%以上問題油品的產品回收，後續才擴大至所有受影響產品，也引發政策反覆的批評。
北京藉機批評 南華早報：恐衝擊地方選情
事件也引起中國官方關注。中國方面指控民進黨政府企圖隱匿資訊，並稱事件暴露政府對民眾健康「漠不關心」。
報導指出，這起食安事件再次喚起民眾對2014年劣質油風暴的記憶。當年黑心油事件重創社會信任，也成為地方選舉的重要議題，最終導致國民黨遭遇重大挫敗。
東吳大學政治系教授張元祥分析，與2014年相比，這次事件涉及的產品及下游通路更多，對民眾日常生活影響可能更大，政治衝擊甚至可能超越當年的頂新油品事件。
不過，他認為，真正左右11月地方選舉結果的，仍將是中間選民及立場較溫和的綠營支持者，而非藍綠兩大陣營的基本盤。
中國文化大學教授鈕則勳則表示，政府此次危機處理未能充分展現「即時、誠實、負責、同理與一致性」等危機管理原則。
他認為，若政府希望重新贏回民眾信任，除了強化食品安全管理外，也應展現道歉態度、釐清責任歸屬，並提出具體改革措施，才能有效修復社會信心。
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