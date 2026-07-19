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毒油事件持續延燒，台北市長蔣萬安呼籲人民7月25日上凱道，今（19）日將與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善共同拜會台中市長盧秀燕，會商致癌油風暴如何善後。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午受訪時表示，希望他們會談時，能帶答案回來，「若談的是別的事，可能會比較遺憾」；面對北市接連發生兒虐等議題，他也建議，謝國樑之前有為虐童案道歉，蔣萬安可以請教一下謝。沈伯洋上午赴謙和市場拜票、文昌宮參拜，並接受媒體訪問。針對蔣萬安赴台中一事，沈伯洋表示，市長想要去哪裡，是其權利、自由，畢竟台中是這一次油品爆發的城市，市民希望蔣去的時候，能帶答案回來，比如說兩個城市未來如何做更好的資訊交流、預防等，若談的是別的事，可能會比較遺憾。媒體詢問，針對油品事件，蔣萬安一直要中央道歉，面對虐童案或大巨蛋漏水，卻沒道歉，是否認為應拿出態度向市民道歉？沈伯洋說，市民期待的不僅是道歉問題，而是事後處理態度，最近看到蔣萬安有時會用一些比較憤怒、咆哮的方式取代回答問題，大家會不知道未來如何預防此事發生。沈伯洋提到，包含大巨蛋漏水、環境衛生、外界對砍樹的質疑、虐兒問題等，大家期待是精準答案，以及未來應該預防勝於治療，不要讓這些事再度發生，蔣萬安去找盧秀燕，也聽說謝國樑等也會加入，對於這件事情、到底要道歉不道歉，或許蔣也可以請教一下謝國樑，「因為謝國樑之前針對虐兒的事，有向家長道歉，他們若是好朋友，或許能互相討教一下」。另外，藍營北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。沈伯洋則說，抗議、絕食都是一些手段，也是其權利，都予以尊重，但最近天氣比較熱，希望要注意補充水分。