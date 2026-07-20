小孟老師分析今（20）日十二星座運勢，雙魚座在財運上面要把握市場機會，牡羊座則要理性分析資產，金牛座要加強投資監管。感情方面，獅子座有望聽到對方表露心聲，天蠍座會有甜蜜進展。
牡羊座：
工作：具有分析能力
感情：伴侶順從著你
財運：理性分析資產
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
金牛座：
工作：專業成為專家
感情：甘願為愛奉獻
財運：加強投資監管
金牛幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：雙子
雙子座：
工作：情緒控管得宜
感情：彼此互相關懷
財運：謹慎選擇投資
雙子幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：壓力重擔減少
感情：兩人甜蜜約會
財運：及時調整策略
巨蟹幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：獅子
獅子座：
工作：團隊合作愉快
感情：對方表露心聲
財運：合理配置資產
獅子幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：射手
處女座：
工作：事業意外升遷
感情：戀情備受關注
財運：把握市場情況
處女幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：處女
天秤座：
工作：真誠對待客戶
感情：細節關心體貼
財運：加強資產管理
天秤幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天蠍座：
工作：掌控處理局面
感情：感情進展甜蜜
財運：關注市場政策
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：魔羯
射手座：
工作：提攜職場後輩
感情：細節暖人心房
財運：規避投資風險
射手幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛
魔羯座：
工作：適宜多看看書
感情：細心溫暖心房
財運：提高資產收益
魔羯幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：水瓶
水瓶座：
工作：新創意有點子
感情：情人互動良好
財運：提高投資效益
水瓶幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙魚座：
工作：與同事好合作
感情：溫馨體貼入微
財運：把握市場機會
雙魚幸運色：金色
貴人：處女
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：具有分析能力
感情：伴侶順從著你
財運：理性分析資產
牡羊幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
金牛座：
工作：專業成為專家
感情：甘願為愛奉獻
財運：加強投資監管
金牛幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：雙子
雙子座：
工作：情緒控管得宜
感情：彼此互相關懷
財運：謹慎選擇投資
雙子幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：雙魚
巨蟹座：
工作：壓力重擔減少
感情：兩人甜蜜約會
財運：及時調整策略
巨蟹幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：獅子
獅子座：
工作：團隊合作愉快
感情：對方表露心聲
財運：合理配置資產
獅子幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：射手
處女座：
工作：事業意外升遷
感情：戀情備受關注
財運：把握市場情況
處女幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：處女
天秤座：
工作：真誠對待客戶
感情：細節關心體貼
財運：加強資產管理
天秤幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
天蠍座：
工作：掌控處理局面
感情：感情進展甜蜜
財運：關注市場政策
天蠍幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：魔羯
射手座：
工作：提攜職場後輩
感情：細節暖人心房
財運：規避投資風險
射手幸運色：銀色
貴人：天秤
小人：金牛
魔羯座：
工作：適宜多看看書
感情：細心溫暖心房
財運：提高資產收益
魔羯幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：水瓶
水瓶座：
工作：新創意有點子
感情：情人互動良好
財運：提高投資效益
水瓶幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙魚座：
工作：與同事好合作
感情：溫馨體貼入微
財運：把握市場機會
雙魚幸運色：金色
貴人：處女
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。