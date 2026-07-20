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小孟老師分析今（20）日十二星座運勢，雙魚座在財運上面要把握市場機會，牡羊座則要理性分析資產，金牛座要加強投資監管。感情方面，獅子座有望聽到對方表露心聲，天蠍座會有甜蜜進展。牡羊座：工作：具有分析能力感情：伴侶順從著你財運：理性分析資產牡羊幸運色：淡藍色貴人：魔羯小人：巨蟹金牛座：工作：專業成為專家感情：甘願為愛奉獻財運：加強投資監管金牛幸運色：橙色貴人：金牛小人：雙子雙子座：工作：情緒控管得宜感情：彼此互相關懷財運：謹慎選擇投資雙子幸運色：綠色貴人：水瓶小人：雙魚巨蟹座：工作：壓力重擔減少感情：兩人甜蜜約會財運：及時調整策略巨蟹幸運色：棕色貴人：雙子小人：獅子獅子座：工作：團隊合作愉快感情：對方表露心聲財運：合理配置資產獅子幸運色：大紅色貴人：獅子小人：射手處女座：工作：事業意外升遷感情：戀情備受關注財運：把握市場情況處女幸運色：粉紅色貴人：射手小人：處女天秤座：工作：真誠對待客戶感情：細節關心體貼財運：加強資產管理天秤幸運色：咖啡色貴人：巨蟹小人：牡羊天蠍座：工作：掌控處理局面感情：感情進展甜蜜財運：關注市場政策天蠍幸運色：咖啡色貴人：雙魚小人：魔羯射手座：工作：提攜職場後輩感情：細節暖人心房財運：規避投資風險射手幸運色：銀色貴人：天秤小人：金牛魔羯座：工作：適宜多看看書感情：細心溫暖心房財運：提高資產收益魔羯幸運色：灰色貴人：天蠍小人：水瓶水瓶座：工作：新創意有點子感情：情人互動良好財運：提高投資效益水瓶幸運色：棕色貴人：牡羊小人：天蠍雙魚座：工作：與同事好合作感情：溫馨體貼入微財運：把握市場機會雙魚幸運色：金色貴人：處女小人：天秤