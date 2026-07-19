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74歲的聯電榮譽副董事長宣明智今（19）日上午傳出因意識不清，救護人員抵達寶山住家後，緊急將他送醫急救。據了解，目前院方已召集腦神經外科醫事人員替宣明智安排開刀手術。宣明智兒子宣昶有則在臉書寫下：「一起為宣爸集氣，脫離危險」。宣明智為科技大老，近年來關心政治，跟很多政治人物擁有深厚交情，上周接受媒體專訪還談論新竹縣現任縣長楊文科，分享當初自己獨排眾議向國民黨力薦楊文科的往事。近期國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也曾拜訪宣明智，交流對電動車產業對智慧交通的啟發、高科技產業的城市「賦能」（Empowerment）等議題。新竹市長高虹安被媒體問到此事則表示，榮譽副董事長宣明智長期投入台灣科技產業發展，對新竹及台灣都有許多貢獻，目前最重要的是希望他平安、早日康復。至於病情，尊重本人及家屬，也尊重院方對外說明。