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▲未來一周台灣水氣偏多，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

熱帶擾動醞釀中 7月底仍須防颱風發展

▲未來一周各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周末慎防外圍水氣增雨 高溫飆38度防中暑

西南季風將影響台灣至周三（7月22日），天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，南台灣有持續性降雨，各地午後也要防局部大雷雨，下周後半天氣可望趨穩，但周末（7月25日至7月26日）恐受「熱帶擾動」外圍水氣影響，花東、恆春半島及西半部午後降雨增加，高溫仍上看36至38度，颱風後續發展須持續觀察。吳聖宇指出，今天天氣型態與近幾日相似，南部因西南季風迎風面效應，一整天都有短暫陣雨或雷雨，白天隨著陸地受熱，熱對流逐漸發展並向北、東北方向擴散，為中部、北部、山區帶來局部大雷雨，晚間熱對流減弱後，又回到南部迎風面的降雨型態。針對未來一周天氣，吳聖宇說明，西南風影響將持續至周三左右，周四、周五（7月23日至7月24日）隨著太平洋高壓逐漸增強西伸，環境風向將轉為東南風至偏東風，整體雨量可望減少，降雨型態轉為午後熱對流為主，且較集中在山區，天氣將比本周相對穩定，降雨範圍也會縮小。不過下周末天氣仍有變數，目前關島以南海面有大範圍熱帶雲簇活動，下周末有機會逐漸發展為熱帶擾動，並朝菲律賓、南海方向移動，目前直接威脅台灣的機率偏低。不過7月底至8月初，仍可能有新的熱帶系統陸續生成，目前正值颱風旺季，建議持續留意最新預報。吳聖宇強調，下周末若熱帶擾動逐漸經過菲律賓並朝南海移動，外圍水氣可能率先影響巴士海峽、台灣東南部、東部海面，使花東、恆春半島降雨增加，西半部午後雷陣雨範圍也可能擴大，至於實際雨勢強弱，仍須視熱帶擾動距離台灣遠近而定，後續變化值得持續觀察。氣溫方面，未來幾天各地高溫普遍落在32至35度，中南部局部地區、大台北盆地、花東縱谷，仍有36至38度高溫發生機會，在高溫加上高濕環境下，體感將更加悶熱，提醒民眾外出應適時補充水分、避免長時間曝曬，並做好防曬及防中暑措施。