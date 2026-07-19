2026 FIFA世界盃足球賽冠軍戰來了，星巴克表示，TEAM STARBUCKS放送「星巴克買一送一」有星冰樂！根據星巴克官網，明7月20日好友分享日，最便宜買法大杯55元起，幾乎全台門市直接買就有咖啡優惠、不用uniopen聯名卡。85度C表示，瘋世足指定茶飲任選2杯99元一次看。
星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起 咖啡優惠直接買就有
星巴克力挺足球賽事，星巴克表示，TEAM STARBUCKS ! 每一場都陪你在場 好友分享日活動開跑，2026年7月20日（一），活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次「星巴克買一送一」咖啡優惠，不用uniopen聯名卡、幾乎全台門市臨櫃直接買就有咖啡優惠，相當方便。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
85度C：瘋世足「2杯99元」指定茶飲任選優惠！
85度C也跟上世足熱潮，今7月19日指定
8款人氣茶飲任選「2杯只要99元」！推薦：冬檸小紫蘇、蜜桃烏龍、蜜桃多多、椪柑翡翠、荔枝烏龍、葡萄凍烏龍、初露多多綠及蘋香檸檬烏龍，最高現省31元、平均每杯不到50元。
於官方Facebook粉絲團指定貼文留言預測冠軍隊伍，
並於門市現場出示留言畫面，還可享加購「雪藏生乳燒2入」特價68元（ 原價80元）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克力挺足球賽事，星巴克表示，TEAM STARBUCKS ! 每一場都陪你在場 好友分享日活動開跑，2026年7月20日（一），活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次「星巴克買一送一」咖啡優惠，不用uniopen聯名卡、幾乎全台門市臨櫃直接買就有咖啡優惠，相當方便。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
85度C也跟上世足熱潮，今7月19日指定
於官方Facebook粉絲團指定貼文留言預測冠軍隊伍，