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在全球半導體與AI概念股面臨漲多、評價面及去槓桿等諸多壓力，多殺多賣壓湧現，權值股成為市場主要調節重心，台股17日周五暴跌2953.71點，創史上最大跌點，收在42671.27點，跌破季線43525點關卡，周線收黑。展望後市，專家認為，短期有雜音，但整體來看，晶圓代工龍頭大幅上修全年展望，同時大舉上修資本支出至600至640億美元，都顯示AI需求非常真實、強勁，客戶訂單能見度相當高，基本面架構偏多，團隊持續看好中長期投資機會。安聯投信台股團隊分析，受到國際科技股回檔影響，電子權值股全面承壓。全球晶圓代工龍頭近日舉行法說會，雖然第2季財報亮眼，但市場關注公司預估第3季毛利率未達市場樂觀期待，引發失望情緒，加上近期美國科技股回檔整理、韓國股市去槓桿狀況嚴峻，都使盤勢波動加劇。今年以來漲幅較大的科技與AI族群波動幅度尤其明顯。由於過去1年AI題材帶動全球科技股大幅上漲，市場資金高度集中於半導體、伺服器及先進封裝等族群，在估值已明顯提升之際，部分資金選擇獲利了結，進一步放大市場波動。從產業面來看，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，此次修正主要集中於AI供應鏈相關族群，包括晶圓代工、ASIC設計、AI伺服器、先進封裝、散熱、高速傳輸及PCB等領域。由於台灣在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，涵蓋晶片製造、伺服器組裝及相關零組件供應，當全球資金降低科技股部位時，台股首當其衝受到影響。面對這波市場震盪，蕭惠中表示，儘管市場短期有雜音，但整體來看，晶圓代工龍頭大幅上修全年展望，同時大舉上修資本支出至600-640億美元，都顯示AI需求非常真實、強勁，客戶訂單能見度相當高。觀察產業面，蕭惠中表示，儘管近期市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，目前沒有庫存堆積問題、沒有需求急凍現象，企業獲利亦無下修情況，台股依然充滿布局機會。實際上，不論是GPU或客製化晶片，對先進製程、先進封裝需求都十分強勁。展望後市，蕭惠中表示，在美國雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變，加上規格持續升級、新應用新技術不斷擴大，台股相關供應鏈訂單及營收動能強勁。整體基本面架構偏多，團隊持續看好中長期投資機會。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，目前00984A產業配置偏向AI供應鏈與半導體資本支出循環，搭配金融股提供一定穩定性，整體策略呈現「成長 + 防禦」兼具的結構。策略層面，電子股佈局上持續以AI供應鏈及半導體為主，但較偏重ABF、IC製造、PCB等訊號較強、結構需求較明確領域。00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷也指出， 00993A持續以AI相關產業鏈為核心，聚焦高成長性企業，聚焦半導體、電子零組件等。短期市場情緒可能仍受全球科技股走勢影響，但從產業角度來看，對台股中長期展望仍偏樂觀正向。