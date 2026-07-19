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在世界盃百年的漫長歲月中，只有3個人能夠以「球員」與「總教練」的雙重身份捧起大力神盃，分別是巴西傳奇扎加洛、德國「足球皇帝」貝肯鮑爾，以及法國的迪迪埃·德尚。

他成為世界盃歷史上執教場次最多（27場）、勝場最多（20場）、麾下球隊進球最多（60球）的歷史第一教頭。

2026年世界盃季軍戰，法國隊與英格蘭狂飆10球，最終以4：6落敗獲得殿軍。這場史詩級的進球大戰過後，法國歷史上最偉大的傳奇教頭德尚（Didier Deschamps）長達14年的國家隊執教生涯，正式畫下了寫滿淚水與遺憾的句點。賽後，57歲的德尚在場邊與姆巴佩等子弟兵們一一深情擁抱，並在接受法國電視台M6採訪時難掩激動、淚灑現場。他哽咽地說：「這件國家隊球衣我穿了25年，它真的太美了……」法國隊在上半場防線集體夢遊、短短45分鐘就被三獅軍團狂灌4球。德尚賽後毫不避諱地痛批球隊的糟糕開局：「上半場的表現簡直是慘不忍睹、令人不忍直視！雖然下半場我們展現了鬥志，甚至有兩次機會可以追到4：4平手，也加強了攻勢，但可惜無力回天。這場失利的責任全在我，是我在上半場沒有讓球員徹底執行好戰術。」儘管以第4名遺憾收尾，德尚依然展現一代名帥的大將之風：「雖然輸了，但這趟旅程絕非毫無收穫。我們擁有無數極具天賦的球員和前途無量的年輕人。對我個人而言，這是一段無與倫比的偉大冒險，這幾週和球員們相處的時光非常美麗。雖然留下了遺憾，但我們成功撼動了人們的心，讓數百萬法國人民共享了這份感動，這就是世界盃，沒有比這更棒的事了。」德尚的離隊，象徵著世界盃歷史上最沉甸甸的一座高山走入歷史。不僅如此，隨著這場季軍戰結束，德尚更堆砌起後人難以企及的「德尚障礙」。法國足協在賽後發表最高規格的感謝聲明：「德尚締造了185場執教、120勝的輝煌成就，他為未來世代樹立了模範，將贏球的文化與責任感深深植入球隊。他傾注心力培養了無數國際巨星，將不同世代的球員緊密團結在強大價值觀之下，更鞏固了法國國民與代表隊之間的特殊紐帶。」隨著德尚時代悲情謝幕，全世界球迷最關心的藍衫軍帥位也已經塵埃落定。根據法國媒體最新消息指出，曾率領皇家馬德里締造歐冠三連霸神話、無數次拒絕其他豪門邀約的元老功勳席丹，接掌法國國家隊已成定局。法國足協預計將在下週召開記者會，正式向全球宣布席丹接任帥位。從2012年接手、帶領法國隊走出低谷並在2018年重返世界之巔的德尚，雖然最終未能用一座季軍獎盃完美謝幕，但他留給法國足球的輝煌數據與冠軍基因，將永遠鐫刻在高盧雄雞的榮譽牆上。