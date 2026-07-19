水煮蛋富含優質蛋白質、熱量低，是不少減脂族、健身族早餐必備食物，但天天吃難免覺得單調。最近社群平台Threads掀起一股「海苔包水煮蛋」吃法，不少網友實測後直呼「完全回不去了」、「蛋腥味直接消失」，意外掀起討論。
Threads瘋傳「海苔包水煮蛋」 一試就上癮
一名Threads網友分享，由於每天都要吃水煮蛋，「自從看到別人分享這個吃法之後，一試成主顧！」沒想到改用海苔包著吃後，口感瞬間升級。不少人也紛紛留言分享心得：「吃起來驚為天人，沒想到海苔這麼搭」、「怕蛋腥味的人一定要試」、「好吃，而且蛋味變淡很多」、「沒有到超神，但真的會一直想吃」。
海苔種類是關鍵！老饕再推4種神搭配
海苔包水煮蛋的吃法十分簡單，就真的只是用大片海苔包著水煮蛋吃，不過原PO提醒，海苔種類是美味關鍵，也就是建議挑選有調味的海苔。她個人選擇元本山「味付海苔」，搭配水煮蛋比一般原味海苔有層次，鹹香風味更能襯托蛋香。其他人則試過「梅子口味的海苔配水煮蛋超好吃」，以及其他品牌調味海苔也同樣有美味效果，「我今天用韓式海苔也好吃」。
除了海苔包水煮蛋外，大家也不吝分享自己的私藏吃法，包括「豪華版」海苔＋水煮蛋＋肉鬆；或是用水煮蛋加鹽昆布，以及沾柚子鹽、玫瑰鹽＋粗粒黑胡椒，或淋少許辣醬等吃法。
營養師提醒：早餐別只吃水煮蛋
雖然水煮蛋富含蛋白質，但日本營養師川口めぐみ提醒，早餐若只有雞蛋，仍可能造成營養不均衡。原因在於雞蛋幾乎不含醣類，而醣類是大腦主要能量來源，若早餐缺乏醣類，可能導致專注力、判斷力下降，體力不足、容易疲倦，以及減重期間因早餐吃太少，午餐反而暴飲暴食。另外，海苔雖然富含礦物質，但屬於高碘食物，仍建議適量食用，不宜一次吃太多，以免增加甲狀腺負擔。
營養師建議，可將水煮蛋搭配以下食物一起食用：
◾主食：白飯、全麥吐司、飯糰、地瓜等補充醣類。
◾蔬果：搭配沙拉、蔬菜或水果，增加膳食纖維。
◾飲品：無糖豆漿或牛奶，提高蛋白質與飽足感。
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一名Threads網友分享，由於每天都要吃水煮蛋，「自從看到別人分享這個吃法之後，一試成主顧！」沒想到改用海苔包著吃後，口感瞬間升級。不少人也紛紛留言分享心得：「吃起來驚為天人，沒想到海苔這麼搭」、「怕蛋腥味的人一定要試」、「好吃，而且蛋味變淡很多」、「沒有到超神，但真的會一直想吃」。
海苔包水煮蛋的吃法十分簡單，就真的只是用大片海苔包著水煮蛋吃，不過原PO提醒，海苔種類是美味關鍵，也就是建議挑選有調味的海苔。她個人選擇元本山「味付海苔」，搭配水煮蛋比一般原味海苔有層次，鹹香風味更能襯托蛋香。其他人則試過「梅子口味的海苔配水煮蛋超好吃」，以及其他品牌調味海苔也同樣有美味效果，「我今天用韓式海苔也好吃」。
除了海苔包水煮蛋外，大家也不吝分享自己的私藏吃法，包括「豪華版」海苔＋水煮蛋＋肉鬆；或是用水煮蛋加鹽昆布，以及沾柚子鹽、玫瑰鹽＋粗粒黑胡椒，或淋少許辣醬等吃法。
雖然水煮蛋富含蛋白質，但日本營養師川口めぐみ提醒，早餐若只有雞蛋，仍可能造成營養不均衡。原因在於雞蛋幾乎不含醣類，而醣類是大腦主要能量來源，若早餐缺乏醣類，可能導致專注力、判斷力下降，體力不足、容易疲倦，以及減重期間因早餐吃太少，午餐反而暴飲暴食。另外，海苔雖然富含礦物質，但屬於高碘食物，仍建議適量食用，不宜一次吃太多，以免增加甲狀腺負擔。
營養師建議，可將水煮蛋搭配以下食物一起食用：
◾主食：白飯、全麥吐司、飯糰、地瓜等補充醣類。
◾蔬果：搭配沙拉、蔬菜或水果，增加膳食纖維。
◾飲品：無糖豆漿或牛奶，提高蛋白質與飽足感。