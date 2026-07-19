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一名花蓮原住民在太平洋南島聯合豐年節舉牌，強調「我不喜歡聯合豐年節，我想當花蓮王的政治宣傳品」，竟被警方架走，被架走前高喊著「為什麼要查我證件？這裡是香港嗎？」對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（17）日受訪時表示，希望警方盡快出面說明、還原真相，「請問是用什麼理由，把一個單純在舉牌子的人，帶回警局？我覺得這有必要說明」。由花蓮縣政府主辦的「2026太平洋南島聯合豐年節（palafang）」，昨晚以「Celak綻放之夜」為主題，在花蓮縣立體育館旁德興大草坪登場。不過，活動期間，一名身穿阿美族傳統服飾的男子，手持「我不喜歡聯合豐年『節』，我不想要做花蓮王的政治宣傳品」標語，而被警方架離現場，警方並朝《社會秩序維護法》方向偵辦，引發外界質疑執法是否過當。沈伯洋上午赴謙和市場拜票、文昌宮參拜受訪時表示，從事政治活動時，難免會遇到有一些人來抗議，他也遇到蠻多次的，但警方通常遇到抗議，也只是把人隔離，不會直接把抗議的人帶回警局，除非有其他理由。沈伯洋提到，從他昨天得到的資訊，這一位抗議者站在那邊、靜靜地舉著牌子，沒有吼叫、沒有攻擊，卻被帶回警局，因為他的辦公室在花蓮，因此對花蓮警方一直以來的所作所為非常熟悉，希望盡快出來說明、還原真相，「請問是用什麼理由，把一個單純在舉牌子的人，帶回警局？我覺得這有必要說明」。媒體詢問，8、9月是否密集提出相關施政政策？沈伯洋回應，8月就是團隊最主要要公布政策時間，除了政策以外，也會與議員進行越來越多的活動，9、10月也會有聯合競選總部等，而他們會蒐集市民意見，把這些意見化為形體行動，請大家拭目以待。