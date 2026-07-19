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▲2026年FIFA世界盃決賽西班牙隊將在紐約大都會體育場（MetLife Stadium），正面迎戰現任美洲盃冠軍、衛冕軍阿根廷隊。（圖／取自FIFA World Cup X）

▲《EA Sports FC 26》從2010年開始，已經連續4屆世界盃預測冠軍成功。（圖／《EA Sports FC 26》官網）

2026世界盃足球賽明（20）日凌晨3時，將由西班牙對阿根廷進行冠軍賽，已經連續4屆成功預測冠軍的知名遊戲大廠 EA Sports，2026年世界盃前就大膽預測西班牙將會在這場體壇盛事中順利封王，今年挑戰連5屆成功預測，究竟西班牙能否奪下自2010年以來的第二座金盃，或是阿根廷能打破連霸魔咒，都讓賽事話題熱度持續飆升。回顧過去紀錄，EA Sports 的模擬系統被許多球迷譽為神準劇透，從2010年的西班牙、2014年的德國、2018年的法國，到2022年預測阿根廷奪冠，該系統已連續4屆成功命中贏家，儘管2006年曾錯估捷克奪冠，但近年百分之百的勝率，依然讓外界對今年的預測抱持高度期待，關注是否能連5屆神準。EA Sports 的預測並非憑空猜想，而是仰賴背後強大的超級電腦模擬系統，透過足球遊戲《EA Sports FC 26》，系統匯集成千上萬真實球員的能力值、近期的戰術數據與歷史對賽統計，配合最新AI演算法，針對本屆48支球隊進行了數百次的大數據模擬運算，最終得出西班牙奪冠頻率最高的結論，展現科技在運動數據分析的強大潛力。在這次的模擬報告中，西班牙陣中的年輕天才被視為球隊突圍的核心。年僅18歲的主將亞馬爾被系統點名為晉級關鍵，而現實中，剛傷癒的亞馬爾體能未完全恢復，但仍是西班牙邊路進攻的要角，大數據與現實球員狀態的巧妙結合，讓這份預測報告更具看點，也讓球迷對他的表現充滿期待。此外，EA Sports 這份開踢前預測中，也精準預測到美國隊將會在2026世界盃的16強賽事中遭到淘汰，全球球迷都在拭目以待這場科技與現實的世紀博弈，看看這套結合 AI 與大數據的超級系統，能否順利寫下連續5屆命中世足冠軍的神話，再次證明數據科學的前瞻價值。