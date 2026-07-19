我是廣告 請繼續往下閱讀

英國全新麥田圈「神撞圖故宮南院Logo」！小編嚇瘋回應被讚爆

▲英國牛津郡（Oxfordshire）新石器時代古墓韋蘭鐵匠鋪（Wayland Smithy）附近的奧德斯通穀倉（Odstone Barn）出現一個全新麥田圈。（圖／Crop Circles From Above臉書）

不少台灣人聚焦該圖案中央的幾何圖形，與國立故宮博物院南部院區（故宮南院）的Logo高度相似

故宮南院小編現身以「我嚇瘋」一段話回應，甚至幽默發文表示「很多人擔心我要被外星人抓走了，放心啦，我是不會離開宇宙最棒的博物館的。」

▲這座新麥田圈圖案也傳到台灣來，但意外與國立故宮博物院南部院區（故宮南院）的Logo高度相似，引發大量討論。（圖／國立故宮博物院南部院區Threads@npm_south）

出現新麥田圈「外星傳聞再起」！科學界分析：非超自然現象

外星人來台灣取材了？，讓一票台灣人全笑翻。綜合外媒報導，英國牛津郡（Oxfordshire）新石器時代古墓韋蘭鐵匠鋪（Wayland Smithy）附近的奧德斯通穀倉（Odstone Barn）出現一個全新麥田圈，其空拍畫面曝光後引發瘋傳，而專門記錄全球麥田圈的網站Crop Circle Connector將其列為當日最新發現之一。這座新麥田圈圖案也傳到台灣來，但討論焦點卻瞬間歪樓，，意外的巧合讓網友笑說「故宮打廣告打去那麼遠的地方嗎」、「外星人是不是來地球考古？」、「原來故宮在宇宙也有知名度」、「這故宮委託的吧」、「外星人也懂台灣的博物館嗎」。面對大量網友標記與討論，逗趣回應廣受好評，被讚「小編反應比麥田圈還精彩」。不過這次麥田圈之所以引發全球討論，主要在於其造型與過往常見的螺旋、放射狀麥田圈不同。根據空拍畫面可見，。根據愛好者分析，中央圖形具象徵生命循環的「凱爾特結」特徵。事實上，麥田圈長期傳出與外星文明或超自然力量等傳聞有關，