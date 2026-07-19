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▲占星師認為，二伯目前所承受的這股壓力，預計到2027年3月底前後可望逐步緩解。（圖／HAHABABY臉書）

由蔡阿嘎老婆二伯創立的親子品牌「HAHABABY」近日捲入抄襲爭議，事件愈演愈烈，不僅遭到大批網友抵制，目前日系品牌「SOU‧SOU」、「MARKEY'S」、「niko and...」以及「HELLO.SANFRANCISCO」都表示有在關注此事，會進行調查。而西洋占星師篠安老師分析二伯的流年，發現她今年確實容易承受公眾輿論影響，且需要留意合約或法律相關議題，大眾好奇HAHABABY未來會如何？篠安老師認為「危機中仍蘊藏新的發展契機」，只要願意調整經營策略、穩健面對危機，仍有機會重新累積信任，並迎來事業上的突破。篠安老師近日對蔡阿嘎夫妻今年的運勢進行分析，透露兩人都正處於人生的重要轉折期，面臨品牌形象、合作關係及財務上的考驗。其中HAHABABY抄襲爭議更是狂燒數日，遭到許多網友撻伐、抵制，對此篠安老師直言二伯受到流年天王星四分本命太陽影響，工作模式、品牌經營及人生方向容易出現突如其來的變化，且目前流年土星接近本命火星，容易承受公眾輿論、責任壓力，並需要留意合約或法律相關議題。不過，篠安老師也指出，流年天王星合相本命木星，加上冥王星與本命木星形成和諧相位，也代表危機中仍蘊藏新的發展契機。她透露二伯目前所承受的這股壓力，預計到2027年3月底前後可望逐步緩解。事實上，蔡阿嘎夫妻日前也在Podcast上請到命理師「簡少年」算命，對方當時預言品牌在7月開始就會出事，還說要小心國外事物，像是貨款、物流等相關事情，「要小心一些國外的事情，因為跟遠方的事情、遠方的錢，比較會有一些周轉的事情。所以如果你們有一些跟貨款、跟物流、周轉有關的，很容易出事喔！」這段超準預言在網路上引發熱議，不過《NOWNEWS今日新聞》進一步向簡少年詢問，對方則低調表示不便回覆。