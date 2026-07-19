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▲許光漢19歲熬夜追西班牙世界盃時，瘋狂在FB碎碎念的貼文全被翻出。（圖／翻攝自許光漢IG@kuanghanhsu）

2026美加墨世界盃足球賽總決賽即將於明（20）日開打，將由西班牙對上阿根廷，受到全世界球迷的關注。而有網友在決賽前竟翻到許光漢19歲熬夜追西班牙世界盃的FB動態，每則貼文幾乎都只有短短一兩句，還不時EMO分享戀愛小劇場，超日常的動態直接讓粉絲笑翻。不過有粉絲發現，19歲的許光漢長相竟跟現在35歲一模一樣，讓大家都看呆直呼：「完全沒變老。」有網友在Thread曬出許光漢19歲熬夜追西班牙世界盃的動態，「巴西贏了，我要睡了」、「德國輸了，我要瘋了」、「阿根廷進了！」、「英格蘭…你搞什麼，被球迷噓…」、「西班牙萬歲，Villa我愛你」、「明天早班可是還是要看西班牙」等，直接在FB瘋狂碎碎念，超日常的動態讓粉絲全笑翻。許光漢也曬出當時追世界盃的自拍照，竟跟現在一模一樣，讓粉絲驚呼：「16年完全沒有變老。」除此之外，許光漢還會不時EMO分享一些戀愛小劇場與考試打工日常，像是「期末考要轉機，轉學考要奇蹟」、「我希望有些人從身旁消失，如果可以」，根本把FB當日記來用。而目前該FB帳號似乎已經被鎖起來，顯示無法查看，但這些可愛內容早被部分粉絲截圖存證，紛紛笑說：「許光漢也有熬夜追球賽上早班的困擾，真是平凡可愛」、「我以前看世足賽的時候也都是這樣，哈哈。」