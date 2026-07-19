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中聯致癌油事件，台北市長蔣萬安日前疾呼號召支持者725上街反毒油，對此行政院前政委張景森表示，人民關心的是污染源在哪裡？為什麼會發生？有多少問題產品流入市場？是否都已下架？廠商為什麼無法及早發現問題？制度漏洞又該如何立刻補強等，很不幸的，食安事件又變成政治攻防，又變成藍綠對決的舞台了，為什麼不能一起合作，先把問題弄清楚、先把應變問題弄好、先把立刻把制度補好？大家卻把力氣用在互相甩鍋與攻擊，「拜託別再上街了，好嗎？無聊！煩死了！ 」「政治就只剩下甩鍋和攻擊嗎？」張景森表示，食品安全出問題了，人民關心的是，污染源到底在哪裡？為什麼會發生污染？有多少問題產品流入市場？是否都已經下架？廠商為什麼無法及早發現問題？廠商有無隱匿未通報？台中市政府或者衞福部有沒有反應遲鈍？甚至有沒有掩蓋問題？地方和中央的應變措施出了什麼問題？制度漏洞又該如何立刻補強？張景森說，廠商違法就重罰，地方政府失職就追究責任，監管制度有缺失就立即改革。這樣的立場還會有藍綠之別嗎？解決問題跟防止以後繼續出問題，就是大家期待這些政治人物應該做的事。但是怪了，這些政治人物怎麼會覺得人民期待他們放著正事不幹，天天鬥嘴打群架？張景森表示，很不幸的，食安事件又變成政治攻防，又變成藍綠對決的舞台了，媒體和網軍啦啦隊立即出動，根據政治立場又要殺個你死我活。「真的很令人厭煩！煩死了！」張景森說，食安風暴影響千家萬戶的餐桌。為什麼不能一起合作，先把問題弄清楚、先把應變問題弄好、先把立刻把制度補好？大家卻把力氣用在互相甩鍋、互相攻擊。這樣的政治遠離人民的期待，這 才是真正令人憂心的事，「拜託別再上街了，好嗎？無聊！煩死了！ 」