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他最後用了一個超神的比喻來形容這張照片跨越時代的象徵意義：「這就好比一張喬丹（Michael Jordan）當年給詹姆斯（LeBron James）洗澡的照片，那種傳承的意義，不言而喻。」

2026年世界盃決賽明（19）日凌晨一觸即發，由衛冕軍阿根廷對決西班牙。這場終極之戰將是球王梅西（Lionel Messi）與西班牙19歲超新星亞馬爾（Lamine Yamal）在世界最高舞台的首次、也極可能是最後一次的直接對話。這場命運般的對決，早在19年前就由上帝寫好了序章。一張梅西在2007年為僅幾個月大的嬰兒亞馬爾洗澡的慈善宣傳照，在決賽前夕再度引爆社群。西班牙媒體《塞爾電台》特別訪問了當時掌鏡的攝影師蒙福特（Joan Monfort），他激動地表示：「這張照片的意義，就像喬丹在幫童年詹姆斯洗澡。」這張震撼世界的同框照，源於19年前西班牙媒體與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作的慈善日曆項目。當時年僅20歲、還帶著一臉青澀的梅西，在更衣室的塑料水盆裡，小心翼翼地為一個小嬰兒洗澡並擦拭身體，而那個在水盆裡戲水的小嬰兒，正是如今名震天下、即將在世界盃決賽與他互別苗頭的亞馬爾。「我真的很難用言語去形容這件事。」攝影師蒙福特坦言，這場偶然的同框簡直是一場奇蹟，引發的轟動遠遠超出了他的預期：「可以說，這是我職業生涯拍過最具分量的一張作品，沒有任何照片跟它相比。」身為梅西鐵粉的蒙福特，讚嘆梅西是體育史上最偉大的運動員，對於即將迎戰球王的亞馬爾，他有自己的一套說法：「亞馬爾確實天賦異稟，但我們還是讓他按自己的節奏成長吧。如果他將來能帶給球迷們梅西一半的觀賞性，我就已經心滿意足了。」蒙福特也大方分享了當年在拍攝現場的幕後趣事，笑稱「幫嬰兒拍照本來就不是件容易的事，不過整個過程非常有趣」。他更透露，後來亞馬爾成名後，兩人在巴薩訓練場偶遇，新聞官特別向亞馬爾介紹蒙福特就是當年拍照的攝影師。亞馬爾當時一臉驚訝地笑說：「我對你完全沒印象耶。」蒙福特當場幽默回應：「你那時候才幾個月大，不記得也正常啦」沒想到這位西班牙天才少年還調皮地頂嘴：「可是我平時記憶力其實挺好的。」逗得全場大笑。被問到有沒有拿照片去跟梅西「認親」？蒙福特說：「我還沒有因為這張照片和梅西聯繫，畢竟現在彼此身份差距太大了，打擾他不太方便。但我相信未來總有機會能見上一面。」面對即將到來的決賽，這位見證兩大當家巨星成長的攝影師坦言，自己的心情極度複雜糾結。「從情感上來說，梅西毫無疑問配得上一個最完美的告別，而沒有什麼比用一座世界盃冠軍來作為他的謝幕禮更合適了。但另一方面，這支西班牙隊真的太討人喜歡了。他們年輕、團結、充滿新氣象，就像我們如今的多元社會一樣包容。」蒙福特無奈笑道，自己心裡其實「兩邊都想贏」，但既然現實不可能平局，那就讓更強的一方奪冠，全世界的球迷只要好好享受這場歷史性的世紀盛宴就好。19年前被梅西抱著的嬰兒，如今已變成天才殺手；19年前青澀的年輕球員，如今已是威震天下的絕代球王。這場交織著宿命、神話與傳承的世界盃決賽，注定成為本屆世界盃最傳奇的一夜。