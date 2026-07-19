2026 Esports World Cup（EWC）《英雄聯盟》項目今（19）日迎來最終決戰，昨（18）日準決賽雙雙爆出冷門，法國勁旅 KC 以2比1擊敗 T1，首度闖進EWC 冠軍戰，另一邊 DK 力退GEN.G，同樣以2比1晉級，將與 KC 爭奪本屆冠軍。至於兩支 LCK 豪門 T1 與 GEN.G，則將在季軍戰上演「韓國內戰」，《NOWNEWS》也透過本文整理 EWC 賽程、觀賽重點、直播等資訊。
Faker、Chovy 再次交鋒 季軍賽話題拉滿
季軍戰雖然無關冠軍歸屬，但話題性依舊十足，T1 與 GEN.G 的對弈，近年堪稱 LCK 最經典對決，Faker 與 Chovy 兩大中路招牌再度碰頭，也是世界賽等級的戲碼，兩隊昨日都在準決賽鏖戰三局落敗，如今將力拚以季軍作收，避免空手而歸。
KC、DK 兩黑馬碰頭 挑戰隊史首座 EWC 冠軍
KC 本屆一路扮演黑馬角色，四強戰擊敗衛冕軍 T1 後士氣大振，打野 Yike 與下路 Caliste 表現亮眼，成功率領歐洲代表挺進決賽。若能擊敗 DK，不僅將為 LEC 賽區拿下重要國際冠軍，也將締造隊史最佳紀錄。
DK 則是一掃賣隊、欠薪等風波，八強賽擊敗 BLG、四強賽淘汰 GEN.G 晉級，ShowMaker 持續展現老將價值，下路 Smash 也成為隊伍火力核心，面對打法激進、節奏快速的 KC，DK 若能穩住前中期營運，有望替 LCK 守住 EWC 冠軍。
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》最新賽程
📍7月19日（日）
■18:00 T1 vs GEN.G（季軍戰，BO3）
■20:30 KC vs DK（冠軍戰，BO5）
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結
本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。
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季軍戰雖然無關冠軍歸屬，但話題性依舊十足，T1 與 GEN.G 的對弈，近年堪稱 LCK 最經典對決，Faker 與 Chovy 兩大中路招牌再度碰頭，也是世界賽等級的戲碼，兩隊昨日都在準決賽鏖戰三局落敗，如今將力拚以季軍作收，避免空手而歸。
KC 本屆一路扮演黑馬角色，四強戰擊敗衛冕軍 T1 後士氣大振，打野 Yike 與下路 Caliste 表現亮眼，成功率領歐洲代表挺進決賽。若能擊敗 DK，不僅將為 LEC 賽區拿下重要國際冠軍，也將締造隊史最佳紀錄。
DK 則是一掃賣隊、欠薪等風波，八強賽擊敗 BLG、四強賽淘汰 GEN.G 晉級，ShowMaker 持續展現老將價值，下路 Smash 也成為隊伍火力核心，面對打法激進、節奏快速的 KC，DK 若能穩住前中期營運，有望替 LCK 守住 EWC 冠軍。
📍7月19日（日）
■18:00 T1 vs GEN.G（季軍戰，BO3）
■20:30 KC vs DK（冠軍戰，BO5）
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結
本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。