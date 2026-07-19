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伊朗再度爆出女性藝人遭重罰事件。擁有不少網路粉絲的一名年輕女歌手安妮塔（Anita）近日透過社群媒體表示，自己因在公開場合演唱，被法院以「妨害公共風化」罪名判處74下鞭刑，同時護照遭沒收、手機SIM卡也被停用，引發外界關注伊朗對女性表演者的持續打壓。根據伊朗國際電視台等媒體報導，安妮塔在網路上以「安妮塔·波皮斯特（Anita Popist）」為名進行音樂活動，不過她近日因在公開場合演唱，而遭到法院判刑。安妮塔在社群平台證實判決結果，指出除了遭判鞭刑外，當局還扣押她的護照，並停用其手機SIM卡，使她與外界聯繫受到限制。目前伊朗官方尚未公開說明案件細節，但安妮塔表示，自己遭定罪的原因是被指控「妨害公共風化」（offending public decency）。據伊朗現行法律及宗教規範，女性不得在男女混合的公開場合進行個人獨唱，相關限制長期受到國際人權團體批評，認為已嚴重侵害女性的表演自由與言論自由。近年來，儘管不少伊朗女性歌手透過網路平台發布作品，或在海外持續音樂活動，但仍有部分人因公開演唱、發表作品或參與演出，遭到司法追訴或行政處分。就在安妮塔公開遭判刑消息前不久，另一名伊朗女性饒舌歌手魯迪（Rudi）也傳出已遭當局執行鞭刑，使外界憂心，伊朗政府正進一步加強對女性音樂工作者的管控。根據伊朗現行法律及宗教規範，女性不得在男女混合的公開場合進行個人獨唱，相關限制長期受到國際人權團體批評，認為已嚴重侵害女性的表演自由與言論自由。近年來，儘管不少伊朗女性歌手透過網路平台發布作品，或在海外持續音樂活動，但仍有部分人因公開演唱、發表作品或參與演出，遭到司法追訴或行政處分。自2022年伊朗爆發「頭巾抗議」（Woman, Life, Freedom）運動以來，當局持續加強對藝文界及社群媒體的管控，多名藝人、歌手及演員因公開表達立場或違反宗教規範而遭到逮捕、限制出境或司法處分。安妮塔此次遭判74下鞭刑，再次凸顯伊朗女性在藝術創作及公共表演領域仍面臨嚴格限制，也引發外界對伊朗人權與女性權益現況的關注。