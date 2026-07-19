（更新時間11:32，新增大雷雨訊息）

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲未來一周台灣水氣偏多，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

國家警報響！西南風不斷掃入水氣，配合午後對流發展，中央氣象署今（18）日發布大雷雨警訊，台南、嘉義有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。嘉義縣、臺南市臺南市氣象署提醒，今天台灣吹西南風為主，加上南海有雲簇發展，水氣順勢進入台灣，南部地區全天不定時有「短暫陣雨、雷雨」，且要注意局部大雨，其他地區上午多雲到晴，午後中部以北、各地山區都有「局部短暫雷陣雨」，同樣有局部大雨發生，山區甚至可能有短延時豪雨的機會。周二至周五（7月21日至7月24日），台灣風向轉吹南南西風，水氣減少的原因，全台各地多雲到晴，午後雷陣雨集中在西部、山區，各地山區同樣要注意局部大雨，下周二清晨至上午，南台灣也有局部短暫陣雨或雷雨。