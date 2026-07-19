迎接CPBL中華職棒明星賽，三商餐飲推出6大美食優惠開吃，三商巧福「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲」特價159元！福勝亭「開運豬排定食＋涼拌小菜」套餐199元，還有拿坡里、三商炸雞、品川蘭、三商鮮五丼一次看。吉野家表示，暑假「中牛丼＋現燙時蔬套餐」超值套餐優惠159元。
三商巧福「牛肉麵+小菜」159元！福勝亭豬排套餐199元 6大美食優惠
三商餐飲號召全台球迷熱血應援，7月20日至7月25日開吃CPBL中華職棒明星賽優惠：
◾️三商巧福「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲」特價159元（原價230元）
◾️三商巧福「紅燒排骨飯＋韓國泡菜」特價159元（原價190元）
◾️三商巧福「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價179元（原價265元）
活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元，並出示品牌粉絲團活動貼文，即可獲得「CPBL明星賽限量聯名L夾」乙個（每筆交易限贈乙個，數量有限，送完為止）。
三商餐飲199元！6大美食優惠菜單一覽
即日起至7月20日，至三商i美食卡APP即可免費領取6大品牌明星賽優惠券，不需扣點、不限領取張數，最便宜199元爽吃明星賽限定套餐，優惠券可使用至7月31日。
◾️三商巧福「叻沙牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價199元（原價275元）
◾️福勝亭「開運豬排定食＋涼拌小菜」特價199元（原價275元）
◾️三商炸雞「6塊義式炸雞＋原味薯霸」特價199元（原價459元）
◾️三商鮮五丼「海陸雙拼牛丼＋蒜味時蔬＋杯裝飲料」特價199元（原價250元）
◾️品川蘭「蘭・雪花牛肉麵」特價199元（原價260元）
◾️拿坡里「MINI披薩2個＋酥炸棒腿6入＋飲料1250ml」特價199元（原價389元）
吉野家：159元暑假超值套餐優惠！牛丼、豚丼都爽吃
吉野家表示，暑假開吃159元超值套餐優惠：
◾️「牛丼＋可爾必思＋鮮燙時蔬」特價159元（原價164元）
◾️「豚丼＋可口可樂＋鮮燙時蔬」特價169元（原價190元）
提醒大家，本優惠不得與其他優惠併用；鮮燙時蔬會因季節因素有所調整；飲料不得更換。
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三商餐飲號召全台球迷熱血應援，7月20日至7月25日開吃CPBL中華職棒明星賽優惠：
◾️三商巧福「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲」特價159元（原價230元）
◾️三商巧福「紅燒排骨飯＋韓國泡菜」特價159元（原價190元）
◾️三商巧福「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價179元（原價265元）
活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元，並出示品牌粉絲團活動貼文，即可獲得「CPBL明星賽限量聯名L夾」乙個（每筆交易限贈乙個，數量有限，送完為止）。
即日起至7月20日，至三商i美食卡APP即可免費領取6大品牌明星賽優惠券，不需扣點、不限領取張數，最便宜199元爽吃明星賽限定套餐，優惠券可使用至7月31日。
◾️三商巧福「叻沙牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價199元（原價275元）
◾️福勝亭「開運豬排定食＋涼拌小菜」特價199元（原價275元）
◾️三商炸雞「6塊義式炸雞＋原味薯霸」特價199元（原價459元）
◾️三商鮮五丼「海陸雙拼牛丼＋蒜味時蔬＋杯裝飲料」特價199元（原價250元）
◾️品川蘭「蘭・雪花牛肉麵」特價199元（原價260元）
◾️拿坡里「MINI披薩2個＋酥炸棒腿6入＋飲料1250ml」特價199元（原價389元）
吉野家表示，暑假開吃159元超值套餐優惠：
◾️「牛丼＋可爾必思＋鮮燙時蔬」特價159元（原價164元）
◾️「豚丼＋可口可樂＋鮮燙時蔬」特價169元（原價190元）
提醒大家，本優惠不得與其他優惠併用；鮮燙時蔬會因季節因素有所調整；飲料不得更換。