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三商巧福「牛肉麵+小菜」159元！福勝亭豬排套餐199元 6大美食優惠

三商巧福

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▲三商餐飲旗下福勝亭豬排套餐、三商炸雞套餐199元優惠，6大品牌菜單開吃。（圖／三商餐飲提供）

三商餐飲199元！6大美食優惠菜單一覽

三商巧福

福勝亭

三商炸雞

三商鮮五丼

品川蘭

拿坡里

吉野家：159元暑假超值套餐優惠！牛丼、豚丼都爽吃

迎接CPBL中華職棒明星賽，三商餐飲推出6大美食優惠開吃，三商巧福「原汁牛肉麵＋芝麻牛蒡絲」特價159元！福勝亭「開運豬排定食＋涼拌小菜」套餐199元，還有拿坡里、三商炸雞、品川蘭、三商鮮五丼一次看。吉野家表示，暑假「中牛丼＋現燙時蔬套餐」超值套餐優惠159元。三商餐飲號召全台球迷熱血應援，7月20日至7月25日開吃CPBL中華職棒明星賽優惠：◾️（原價230元）◾️（原價190元）◾️（原價265元）活動期間至指定門市內用或外帶，單筆消費滿200元，並出示品牌粉絲團活動貼文，即可獲得「CPBL明星賽限量聯名L夾」乙個（每筆交易限贈乙個，數量有限，送完為止）。即日起至7月20日，至三商i美食卡APP即可免費領取6大品牌明星賽優惠券，不需扣點、不限領取張數，最便宜199元爽吃明星賽限定套餐，優惠券可使用至7月31日。◾️（原價275元）◾️（原價275元）◾️（原價459元）◾️（原價250元）◾️（原價260元）◾️（原價389元）吉野家表示，暑假開吃159元超值套餐優惠：◾️（原價164元）◾️（原價190元）提醒大家，本優惠不得與其他優惠併用；鮮燙時蔬會因季節因素有所調整；飲料不得更換。