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根據林保署最新資訊研判，堰塞湖水位到達壩頂之預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動。台鐵公司今（19）日宣布，今日全線正常行駛，而明日中午12時前的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化在今晚8時前發布，均將依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施。台鐵將依據中央災害應變中心裁示隨時採取應變措施，今日晚間12時前列車行駛概況如下：1、對號列車：正常行駛。2、非對號列車：正常行駛。1、對號列車：正常行駛。2、非對號列車：正常行駛。1、對號列車：正常行駛。2、非對號列車：正常行駛。正常行駛。正常行駛。明日中午12時前的列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化於今日晚間8時前發布。期間若涉及重大營運調整事項，將依據中央災害應變中心15時工作會報會議裁示後，立即發布。也由於萬里溪堰塞湖水位隨降雨變化影響顯著，台鐵提醒，乘客出門前請再確認列車運行狀況。1、台鐵公司官方網站。網址https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip2、台鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。3、各就近車站，台鐵官方網站有各車站聯絡資訊。因應萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於今年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至19日，車票起訖站位於花蓮至臺東沿線各站區間者，可於1年內辦理全額退票免收手續費；透過網路或APP退票的旅客，退票手續費將由本公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因這次事件影響行程，與花東區間車票相關聯的車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。