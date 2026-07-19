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▲亞馬爾（左）弟弟Keyne（右）時常被捕捉現身場邊為哥哥大力應援。（圖／翻攝自IG@lamineyamal）

西班牙在2026世界盃打進總決賽，將於明（20）日與阿根廷爭奪冠軍寶座。其中最受矚目的，就是年僅18歲的西班牙王牌亞馬爾（Lamine Yamal），被足壇公認是最具潛力的未來巨星。但在場上霸氣廝殺對手的他，私底下卻是寵弟狂魔，而他的每一場比賽，都能看到3歲弟弟Keyne在場邊如小大人般，全力嘶吼為哥哥應援，直接萌炸觀眾。亞馬爾與弟弟Keyne的可愛互動一直是球迷津津樂道的話題之一，幾乎每一場球賽，都能看到Keyne的身影，被譽為是「最萌應援團」。其中一場在32強淘汰賽，西班牙以3比0擊敗奧地利的比賽中，鏡頭捕捉到Keyne被爸爸舉著，揮舞小小的雙手，瞪視著賽場全力嘶吼為哥哥應援的畫面，氣場比球員還強，宛如小大人的模樣，直接讓球迷們笑翻，「不說以為球是他進的」、「底迪這什麼臉我要笑死。」事實上，亞馬爾與弟弟是同母異父，但這也絲毫不影響兄弟倆的感情，就算相差15歲，也毫無隔閡。亞馬爾曾在受訪時透露自己與弟弟的深厚感情，形容自己對弟弟的愛，就像是父親守護孩子一般，而年幼時與家人擠在小公寓生活的他，也感性表示看到弟弟在更好環境中長大，自己非常滿足，並直言自己最幸福的事情之一，就是看著弟弟快樂長大。除了球場上的可愛互動外，亞馬爾私底下也常常於社群分享跟弟弟的日常，最多的就是兄弟倆一起跳舞的畫面，還跟跳世界盃經典歌曲〈Waka Waka〉，展現出平凡又流露出滿滿愛意的真摯兄弟情。