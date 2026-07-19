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中聯致癌油事件，台北市長蔣萬安日前疾呼號召支持者725上街反毒油，今（19）日更赴台中拜會盧秀燕，對此民進黨台中市長參選何欣純表示，如果是要討論找出制度漏洞、建立守護食安制度那當然歡迎，但若是把食安問題當作政治利益操作就大有問題，更提及台中市府這8年來只驗一次油品，反問蔣萬安「這樣是食安最高守護標準嗎？」對於蔣萬安將針對725上街頭拜會盧秀燕，何欣純表示，現在討論的是要如何聯防，找出制度的漏洞，或稽查頻率要提高，重新建立食安守護的一個制度，更嚴格的制度，那當然歡迎蔣市長來，但如果只是把食安問題當作政治利益操作的話，那就大有問題，食安不是政治，不分顏色、不分藍綠。何欣純說，民眾期待的是在這一次事件中，到底找出原因了沒？那原因找出來之後，該如何的解決問題。例如說大家都想知道的是，盧市長把食安當作最高標準，說要為民眾來把關。但台中市府的公文紀錄顯示，這8年來市府只對中聯稽查抽驗1次油品而已，唯一一次是在2024年。何欣純質疑，盧市長自己本身對於8年來只有唯一一次的抽驗油品的紀錄，這樣子算是最高標準的來守護食安嗎？那也想問蔣市長，這樣的頻率能接受嗎？這樣是食安最高守護標準嗎？最後何欣純重申，如果是為了食安問題，要來討論地方政府之間的聯防，或是找出制度的疏失要來補漏洞都歡迎。也相信民眾更想知道的是，在這次會談裡，到底是要談什麼？是補漏洞還是自己的政治利益？