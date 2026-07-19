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▲統神（如圖）意外走光後隔日仍正常直播，心情看似未受到影響。（圖／資料照）

「亞洲統神」張嘉航去年加入成人直播平台SWAG，尺度以「第3點不露」下海與多名女優互動，引起話題。日前統神開直播打德州撲克時，因天氣炎熱穿著內褲入鏡，怎料因動作過大導致下半身走光，畫面嚇壞不少觀眾，直呼「露出來了」、「尺度比SWAG還大」；隔日，統神照常直播，面對走光事件，他態度坦然說：「我是沒差！」但老婆卻強制要求他必須穿褲子。統神近日在Twitch直播，一邊打德州撲克一邊與網友互動聊天，因天氣炎熱他僅穿著一條內褲入鏡，怎料一時動作太大導致下半身意外走光，露出私密部位。畫面流出後，網友立刻嚇到趕緊提醒他「露出來了」，而統神低頭檢查自己的褲子後，火速關掉直播，影片也遭官方下架。雖直播已遭官方下架，但統神走光的畫面仍在網路上流傳，紛紛表示：「加入Swag後，已經變成擦邊直播主了嗎」、「在圖奇尺度比Swag還大？」相關話題引起討論。對此，統神隔日仍正常直播，對於網友留言洗版、吐槽：「知道要穿褲子了喔？」對此統神則笑回：「我是沒差，但003（統神的老婆）強制要求。」看似心情未受到影響。他一出場即表示談話尺度無上限，以「第3點不露」下海與多名女優互動、暢聊，「成人片的話憑良心講是新的產業，目前台灣接受度沒那麼高，應該不會真槍實彈，器官不會出來，不會真的有那個動作，我還沒到那個地步，等到我那一天要這樣會跟大家說。」統神去年宣布加入SWAG，當時預告以「第3點不露」方式下海與多名女優互動、暢聊，「成人片的話憑良心講是新的產業，目前台灣接受度沒那麼高，應該不會真槍實彈，器官不會出來，不會真的有那個動作，我還沒到那個地步，等到我那一天要這樣會跟大家說。」據悉統神當時的簽約價碼和陳沂不相上下。