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飛官辛柏毅駕駛空軍編號6700的F-16V戰機在花蓮外海失事，失聯至今，並於今（19）日舉行告別式。總統賴清德上午前往花蓮頒贈褒揚令予空軍第五戰術混合聯隊第二十七戰術戰鬥機作戰隊少校戰鬥機飛行官辛柏毅，表彰其盡忠職守、捍衛國土所展現的忠勇典範，由辛柏毅少校父親辛進裕代表接受。賴清德致詞時表示，今天懷著無比不捨的心情，與大家一起追思保家衛國的空中勇士辛柏毅少校，並頒發褒揚令，表彰其為國家、為人民所做的貢獻；他提到柏毅在最美好的青春年華，一路從中正預校、空軍官校，接受嚴格的磨練，畢業後選擇了極具挑戰性的飛行志業，把對國家的忠誠、對長空的熱愛化為實際行動，更用自己的生命實踐了「忠勇軍魂」的豪情。賴清德指出，柏毅在崗位上盡忠職守，表現優異，對長官交付的各項任務都能圓滿達成，不僅是傑出飛官的典範，更是守護國家領空、台海和平的悍將；他感謝柏毅投身軍旅、報效國家，也向柏毅的家人致上最誠摯的慰問，並提到，柏毅的太太也是國軍重要的一分子，失去柏毅，大家都非常難過與不捨，他要請國防部一定要給予家人最大的支持。賴清德表示，柏毅是國家與家人的驕傲，其捍衛國土所展現的忠勇典範將一直流傳在眾人心中，「我們永遠以柏毅的表現為榮」，最後，他要對柏毅說：「你的任務已經完成。請放心，你所深愛的國家和家人，我們會接力來守護。謝謝你，任務解除」。空軍第五戰術混合聯隊第二十七戰術戰鬥機作戰隊少校戰鬥機飛行官辛柏毅，愷悌遼朗，堅勁誠篤。少歲壯志凌雲，立意投身戎伍，卒業空軍軍官學校，礱磨淬鍊，奮翅鼓翼。歷任空軍第七戰術戰鬥機聯隊第七戰術戰鬥機大隊第四十五戰術戰鬥機中隊、第五戰術混合聯隊第十七戰術戰鬥機作戰隊戰鬥機飛行官等職，精進專業學能素養，強化多元飛行戰技；克盡整備操練要項，厚植戍邊衛土能量，馳驅竭力，振拔自彊，爰獲三等、二等宣威獎章佳譽。詎意民國一一五年一月六日，銜命駕駛F-16型戰鬥機，執行夜間航路演訓，猝逢天候海象遽變，突遇夜空視界受阻，驟陷未知危難，迺不幸因公殉職。嗣獲追晉空軍少校暨追頒忠勇勳章殊榮，赤誠丹衷，貞固英毅；體仁踐義，楷模足欽。應予明令褒揚，用彰勤藎。