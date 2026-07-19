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孟子義、何與主演的古裝劇《百花殺》在Disney+熱播，該劇主打雙強人設，孟子義飾演的滅門孤女，帶著前世記憶化身西北郡主「沈汐和」，被叫進皇都中和親，最終她在9位皇子中，相中了病弱的太子蕭華雍（何與 飾），而何與在第二集就對孟子義動心，就算意外被她下藥，也樂在其中，讓觀眾直喊真的看不下去。很少有古裝劇男女主角這麼快確定心意，何與在《百花殺》中對孟子義一見鍾情，是個不折不扣的戀愛腦，他假扮成富商接近孟子義，孟子義發現後朝他撒了香粉，裡面參雜著麻藥，何與脫身後竟然還大讚孟子義「終究是小女郎，下手不夠狠」，只是一些麻粉，不是毒藥。後期孟子義決定選擇和太子和親，因為他從小病弱，也沒有靠山，要是他登基後死得早，手上的權力還能交給她，太子得知後不僅不介意，還一心求娶，並承諾孟子義，將來所有的付出，都出自他心甘情願，不求回報。大概到第12集開始，孟子義和何與正式確定開始合作，劇情才變得稍微好看一些，而孟子義在受訪時曾透露，這是她演過最爽的角色，「沈汐和殺伐果斷，從不委屈自己，我挑劇本第一要件就是角色要有吸引力，再來是劇本要讓我開心！」最新劇情中，孟子義透過香氣識破了何與並非表面上病弱無力，而是手握大權的狠角色，怕自己被反利用，提出解除婚約，但何與並沒有因此向命運低頭，而是展開病嬌追妻攻勢，裝病、調情、示愛告白一樣都沒落下，讓觀眾直呼甜出新高度。