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喊「食安即國安」！盧秀燕批中央：決策混亂還攻擊地方

盧秀燕：下週將和地方首長召開「線上國是會議」

台北市長蔣萬安近期號召支持者於7月25日上凱道守護食安，他今（19）日更與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善一同拜會台中市長盧秀燕，討論致癌油事件後續處理。而台中市長盧秀燕今在會前表示，「食安就是國安」，致癌油事件已是嚴重國安危機，地方政府第一線承擔稽查、檢驗、通報及裁罰等大部分工作，卻還遭中央批評、攻擊，令人難以理解。她指出，地方多次建議中央召開國是會議卻未獲回應，因此下週將由縣市長自行召開「反毒油線上國是會議」，強調「中央還沒做的，我們來做」，盼匯集地方經驗與建言，儘速化解食安危機。盧秀燕表示，7月2日致癌油事件發生以來，中央在處理過程中手忙腳亂、決策混亂，也沒告訴人民事情怎麼發生？同一時間，地方承擔了絕大部分工作，包括地毯式稽查和檢驗、垂直和橫向通報、開罰處分等，因此這已是嚴重國安事件，食安就是國安。縣市長在第一線處理中發現許多問題，不斷向中央建言和示範，也希望中央召開國是會議，卻至今未獲回應，有時地方還必須遭受中央攻擊。盧秀燕說，沒關係，我們不退縮，更要挺身而出守護國人食安。下週還會召開「縣市長反毒油線上國是會議」，中央還沒做的我們來做，希望大家集思廣益提出建言，把經驗和中央分享，解決國家危機。不管中央怎麼對待我們，守護食安責無旁貸，共同目標只有一個，就是把致癌油從民眾餐桌上驅趕。國家正在面對危機，必須比照對美關稅時召開的縣市長國是會議，匯集大家意見，給中央建言，儘速拆解國安危機的炸彈。至於被卓榮泰批評搶先公布問題油品流向，盧秀燕表示，第一時間查到哪就公布到哪，是台中及各縣市一貫處理標準，中央認為台中不應第一時間公布，令人不可思議。因為懷疑這很可能是整體連鎖性的問題，食藥署卻說根本不用再看了，這種反對稽查也很不可思議！她強調，食安就是國安，重點是必須迅速協助國家化解危機，對遭受批評並不在意；除了線上國是會議，還要和立法院對口，重要的是從整體體制解決問題。