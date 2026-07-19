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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前因左膝不適，在明星賽期間接受玻尿酸注射治療，外界關心他的恢復狀況。道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）台灣時間19日受訪時表示，大谷目前揮棒狀態良好，並未看出受到傷勢限制，經過明星賽期間4天休息後，身體狀況也持續改善，但根據《DodgersNation》報導，教頭羅伯斯（Dave Roberts）猜測大谷在休賽季可能進行膝蓋手術。大谷在明星賽前受到左膝不適影響，球團安排他接受玻尿酸注射治療，並趁著明星賽休兵期間調整身體狀況。雖然大谷在後半季首戰對紐約洋基4打數無安打，但內容並非毫無亮點，他仍擊出多顆強勁擊球，其中包括一記差點飛越全壘打牆的深遠飛球。對道奇而言，大谷的身體狀態自然是後半季最大關注之一。球隊目前仍在爭取季後賽席次與分區排名，大谷是否能維持健康，將直接影響道奇打線火力與後續調度。談到大谷目前的恢復情形，貝茲表示，從打擊教練角度觀察，大谷的揮棒並沒有受到膝傷明顯影響。貝茲說，大谷的揮棒狀況很好，也有幾球能夠拉向右半邊，「至少從我的角度來看，完全看不出他的揮棒因為傷勢而受到限制。」這番話也讓外界對大谷的身體狀況稍微放心。雖然首戰未能敲出安打，但大谷擊球品質仍維持一定水準，代表他的揮棒節奏與發力狀態並未因左膝不適出現明顯下滑。原訂今日進行的洋基、道奇之戰因雨延賽，雙方將於20日改以雙重賽進行。至於大谷是否會在雙重賽兩戰都出賽，貝茲並未直接給出答案，只笑說：「這要去問Doc。」Doc指的是道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。貝茲也透露，球團安排大谷接受治療，最主要是希望讓他獲得充分休息。經過明星賽期間短暫喘息後，大谷和其他球員一樣，正在重新找回比賽感覺。