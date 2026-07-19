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攻守兩端的驚艷表現讓波士頓媒體跌破眼鏡。紅襪隨隊記者米利肯（Tyler Milliken）就在X上發文：「我真的必須發一篇文，好好的感謝鄭宗哲。」

旅美台灣好手鄭宗哲重返大聯盟後，雖然並非天天先發，卻持續用穩定的攻守表現替波士頓紅襪帶來貢獻，也逐漸贏得美國媒體與球迷肯定。隨著紅襪豪取12連勝，創下隊史自2006年以來最長連勝紀錄，長期關注球隊的美國媒體人米利肯（Tyler Milliken）更在社群平台發文，大方稱讚鄭宗哲本季的表現超乎預期，直言：「真的應該寫一篇感謝鄭宗哲的文章。」鄭宗哲去年休賽季歷經4度指定讓渡（DFA），最終加入紅襪，新球季從3A出發，一度完成隊史首次完全打擊，展現火燙手感。雖然之後經歷短暫低潮，但他迅速調整狀態，並於6月底重返大聯盟，逐步在球隊建立屬於自己的定位。米利肯指出，季前外界幾乎沒有人預料鄭宗哲能對紅襪帶來如此大的幫助，但他目前累積38個打席，繳出3成03打擊率、3成68上壘率，整體OPS達0.702，OPS+也突破聯盟平均水準，顯示他在有限的出賽機會中，仍能穩定提供攻擊火力。除了打擊數據令人驚喜，鄭宗哲在防守端同樣交出亮眼成績。擔任游擊手期間守備穩健，展現優異的守備範圍與判斷能力。米利肯認為，他已經成為球隊可信賴的防守選擇之一。值得一提的是，鄭宗哲面對右投的表現尤其突出，本季對戰右投累積28個打數敲出9支安打，打擊率超過3成2，上壘率接近4成，成功扮演教練團安排的右投剋星角色，也讓紅襪在調度上擁有更多彈性。前一場雙重賽，鄭宗哲單日敲出2支安打，其中包括招牌突襲短打成功上壘，守備端更演出精彩美技，再次展現全面身手。不過今天紅襪迎戰坦帕灣光芒，因對方推出左投先發，鄭宗哲全場留在板凳待命，未獲得上場機會。儘管如此，紅襪仍在主場以7：6驚險擊敗光芒，將連勝場次推進至12場，寫下近20年來隊史最長連勝紀錄。