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中國金融體系正面臨歷史性的結構危機！財信傳媒董事長謝金河在臉書示警，根最新數據顯示，中國42家上市銀行股價已全面「跌破淨值」，其中民生銀行股價淨值比更慘跌至0.22倍，每股淨值從15.44元人民幣縮水至股價僅剩3.46元；華夏銀行也僅剩0.28倍。這波「破淨潮」不僅反映市場對中國銀行業資產品質的極度不信任，謝金河更示警，中國金融業已正式步入最嚴峻的「艱難時刻」，而相較台灣銀行業正要全力衝刺財富管理及走向國際化。中國金融體系正面臨歷史性的結構危機！財信傳媒董事長謝金河在臉書示警，根據最新數據顯示，中國42家上市銀行股價已全面「跌破淨值」，其中民生銀行股價淨值比更慘跌至0.22倍，每股淨值從15.44元人民幣縮水至股價僅剩3.46元；華夏銀行也僅剩0.28倍，也深陷呆帳壓力，這個現象有如病人發現癌細胞，腫瘤卻不敢割，留在體內，病情只會愈來愈惡化，中國銀行業開始面對艱難時刻。謝金河指出，中國42家銀行全部跌破淨值，股價淨值比最低的民生銀行每股淨值15.44元人民幣，股價跌至3.46元人民幣，每股淨值剩下0.22。另一家華夏銀行每股淨值24.96元人民幣，股價6.91元人民幣，股價淨值比剩下0.28倍。這個現象也讓他想到前總統陳水扁剛剛執政不久，台灣的銀行業千瘡百孔，信用合作社擠兌頻傳，財政部四處滅火。最常見到的場景是櫃檯擺滿現鈔，應付民眾擠兌。台灣銀行業的股價淨值比都在0.5以下。日本也是如此！日本的銀行在1989年泡沫吹破，日本大銀行紛紛倒閉，後來才重組金控，台灣也進行一次金改到二次金改。後來，他在2020年寫了一篇文章，現在我們罵台灣的，以後都會在中國出現！經過7年，現在的情勢正好倒轉過來！台灣的15家金控，股價淨值比全部都高於1倍。其中最高的元大金2.48倍，中信金，永豐金，華南金股價淨值比都高於兩倍，最低的國票金也有1.23倍。謝金河說，這代表台灣的銀行業經過全力打銷呆帳，逾放比降至最低，銀行業的體質正在大幅提升的路上。股價淨值比提升後，台灣的銀行業要全力衝刺財富管理及走向國際化。中國的42家銀行股價淨值比全低於一，中央層級的銀行像中國銀行，建設銀行，工商銀行等股價淨值比大約在0.65左右。好的地區型的銀行，像寧波銀行有0.85倍，不過，和2020年的1.73倍，已經剩下一半。常熟銀行從1.13倍剩下0.69倍，這都算是體質比較好的銀行。比較低的如民生銀行，華夏銀行，北京銀行等都深陷呆帳壓力。民生銀行的最大客戶是許家印，過去幾年，恆大，碧桂園，許榮茂，融創，綠城，萬科集團等，他們快速壯大，都是靠著政治力量去銀行搬錢，如今，他們有的垮了，銀行呆帳沒有人敢攤。謝金河認為，這個現象有如病人發現癌細胞，腫瘤卻不敢割，留在體內，病情只會愈來愈惡化！中國的銀行業開始面對艱難時刻！