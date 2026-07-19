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林秉宥批「如喪考妣」 殷瑋反質疑：中央10年來督管不力

殷瑋：林秉宥把民進黨當成「受害者」 應為這說法道歉

中聯致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安近日號召民眾7月25日上凱道守護食安，引民進黨籍的新北市議員林秉宥批評「遊行如喪考妣」、「利用人民的無知做政治鬥爭」，一番發言立即讓藍營群起撻伐。對此，北市府研考會主委殷瑋昨（18）日怒轟，油品驗出一級致癌物超標4倍，林秉宥竟用「你家死人」意思的字眼嘲諷，還指人民無知，根本是中央蓋牌後反過來責怪民眾；他更反質疑，台灣癌症發生率上升，是否正是民進黨執政10年來督管、查驗不力所致？並要求林秉宥為相關言論道歉。殷瑋昨上《週末大爆卦》直指，新潮流代表、替民進黨出來講話的林秉宥稱，「上一次有東西吃死人，都沒人上街；這次驗出不合格，整群藍白如喪考妣上街遊行」。殷瑋批評，「如喪考妣」的意思就是「你家死人」，一級致癌物超標4倍，竟然講出這種話！他質疑林秉宥以「10幾年來台灣癌症發生率持續上升」為由辯護，邏輯根本不通，反而有可能是中央督管不力、查驗不力，才讓民眾持續吃到超標致癌物，應該檢討執政10年的民進黨。針對林秉宥提到「日本沒有規範食用油BAP含量，癌症發生率略低於台灣」，殷瑋反問，本來是多少？如果規定更嚴格，會不會更低？他批評林秉宥自稱講科學，卻沒有基本問政邏輯。至於林秉宥稱「惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器」，殷瑋更痛批，這等於直接說人民是無知的，如果人民不知道事情，不就是因為中央蓋牌？竟然還反過來指責人民無知！對於林秉宥稱「國民黨應該號召去中聯抗議」，殷瑋表示，檢討廠商可以，但卓榮泰不能只檢討廠商，不檢討政府自己。林秉宥又稱，「如果國民黨不敢去中聯抗議，就是檢討受害者的超速仔」，殷瑋反批，國民黨從頭到尾檢討的是賴清德神隱、卓榮泰蓋牌、吳崢發言，林秉宥卻把民進黨政府當成「受害者」，光是這3個字就應該道歉，還說別人是「臭俗辣」，這3個字奉還給他。