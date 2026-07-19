我是廣告 請繼續往下閱讀

中客「鑽圍欄」畫面曝光 官方證實影片並非AI造假

疑與中國代購客有關 推擠還造成工作人員受傷

機場研擬加裝隔板 防止旅客鑽越圍欄

機場管理問題連環爆 長期滯留者也掀爭議

韓國仁川國際機場近期接連發生中國旅客集體插隊亂象，引發外界關注。數十名中國旅客在報到櫃檯開放後，未依序排隊，而是集體鑽過排隊圍欄、推著行李衝向櫃檯，甚至造成現場工作人員受傷。韓國機場當局證實，類似情況本月已至少發生5次，正研擬增設實體隔板等措施，避免亂象再度上演。根據韓聯社報導，事件發生於7月2日凌晨，仁川國際機場第一航廈3樓出境大廳。監視器畫面顯示，報到櫃檯一開放，數十名中國旅客突然低著身體、推著行李箱，直接從排隊動線下方鑽過圍欄，集體衝向櫃檯，完全無視原先排隊秩序。相關影片在社群平台瘋傳後，引發韓國網友熱議，一度有人懷疑畫面可能是人工智慧（AI）生成的假影片。不過，韓聯社引述仁川國際機場公社及相關單位指出，經查證，影片內容屬實，而且本月以來已發生至少5起類似事件。機場方面研判，插隊者多為往返中韓兩地、從事代購或俗稱「跑單幫（보따리상）」的中國旅客。由於希望搶先完成報到手續，在櫃檯開放瞬間便一擁而上，導致現場秩序混亂。在推擠過程中，負責引導排隊的工作人員也遭人潮撞擊，造成瘀青及擦挫傷等輕傷。機場人士分析，近期集體插隊情況頻繁發生，也與中國航線載客量增加有關。近來仁川飛往中國部分主要航線，機型由空中巴士A320更換為載客量更大的A350，每架航班增加約100個座位，使同一時段報到旅客明顯增加，排隊競爭也更加激烈。為維護旅客安全及現場秩序，仁川機場與相關單位已加強巡查，並研議在排隊動線的伸縮圍欄之間加裝塑膠隔板，避免旅客直接從下方鑽越、強行插隊。一名不具名的機場官員表示，隨著中國當局近期加強打擊代購活動，跑單幫出境人數已有減少，因此插隊情況目前暫時趨緩，但仍不排除未來再次發生，機場將持續密切觀察。事實上，仁川國際機場近期爭議不只一起。日前也有媒體揭露，部分長期滯留機場人士長時間占用旅客座椅及充電插座，甚至在公共廁所洗衣、洗澡，將公共設施當成私人空間使用，引發韓國社會對機場秩序與管理問題的討論。